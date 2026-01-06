Une année record pour le tourisme marocain: près de 20 millions de visiteurs en 2025

Pour la première fois de son histoire, le Royaume frôle ainsi le seuil symbolique des 20 millions d’arrivées touristiques, confirmant une trajectoire résolument positive et franchissant un nouveau palier dans le développement du secteur, souligne le ministère dans un communiqué.

Cette performance exceptionnelle reflète les résultats tangibles de la Feuille de route du tourisme 2023–2026, axée notamment sur le renforcement de la connectivité aérienne, la structuration des capacités d’hébergement, la diversification de l’offre touristique, l’amélioration de la qualité des services et la stimulation de l’investissement au niveau territorial, précise la même source.

Cette dynamique s’est également traduite par des recettes touristiques record, atteignant 124 milliards de dirhams à fin novembre 2025, en progression de 19 % par rapport à l’année précédente. Une évolution qui confirme le rôle central du tourisme en tant que véritable moteur de croissance économique et de développement territorial.

«L’accueil de près de 20 millions de touristes en 2025 témoigne de la transformation profonde du tourisme marocain, portée par la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Il s’agit d’un tourisme plus performant, plus durable et créateur de valeur pour les territoires», a souligné la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, citée dans le communiqué.

Cette année record constitue ainsi un jalon stratégique majeur, ouvrant un nouveau chapitre en parfaite cohérence avec l’ambition du Royaume d’accueillir 26 millions de touristes et de positionner le Maroc parmi les destinations touristiques de référence à l’horizon 2030, conclut le communiqué.