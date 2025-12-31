Tourisme: les recettes voyages s’envolent à 124,1 milliards de dirhams à fin novembre 2025

Portées par un afflux record de visiteurs, les recettes touristiques du Maroc poursuivent leur trajectoire ascendante. À fin novembre 2025, les recettes voyages ont atteint 124,1 milliards de dirhams, en hausse de 18,7% par rapport à la même période de l’année précédente, selon les derniers indicateurs mensuels des échanges extérieurs publiés par l’Office des changes.

Cette progression significative s’inscrit dans un contexte de reprise consolidée après les perturbations engendrées par la pandémie, confirmant la capacité du secteur à retrouver, puis dépasser, ses niveaux d’avant-crise.

Lire aussi : Tourisme: +14,3% de recettes en huit mois, le Maroc signe un record historique

La hausse des recettes s’explique principalement par l’afflux exceptionnel de visiteurs. À fin novembre 2025, le Maroc a accueilli 18 millions de touristes, un niveau historique qui dépasse déjà le total enregistré sur l’ensemble de l’année 2024, avec plus de 600.000 visiteurs supplémentaires, selon les données du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.

Cette performance représente une progression de 13,5% par rapport à la même période de l’année précédente. Elle confirme l’attractivité retrouvée de la destination Maroc, portée par la reprise des flux internationaux, l’amélioration de la connectivité aérienne et la diversification de l’offre touristique.

Des perspectives prometteuses

Pour rappel, les recettes en devises issues du tourisme avaient déjà atteint un record absolu de 112 milliards de dirhams en 2024, soit une progression de 43% par rapport à 2019 et de 7% comparée à 2023.

Les perspectives restent favorables pour les années à venir. Selon les projections de Bank Al-Maghrib, les recettes de voyages devraient maintenir leur dynamique et atteindre près de 155 milliards de dirhams à l’horizon 2027.

Une trajectoire qui confirme le rôle stratégique du tourisme comme levier de croissance, de création d’emplois et de renforcement des équilibres extérieurs du Royaume.