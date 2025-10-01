Tourisme: +14,3% de recettes en huit mois, le Maroc signe un record historique

Selon les derniers indicateurs mensuels des échanges extérieurs publiés par l’Office des changes, les recettes voyages ont atteint 87,6 milliards de dirhams (MMDH) entre janvier et août 2025, contre 76,6 MMDH sur la même période de 2024, soit une progression de 14,3%. Cette hausse équivaut à un apport supplémentaire de près de 11 milliards de dirhams, confirmant la place stratégique du tourisme dans la création de valeur et le renforcement des équilibres macroéconomiques.

Une balance Voyages excédentaire

La croissance des recettes s’est accompagnée d’une augmentation plus mesurée des dépenses des Marocains à l’étranger, établies à 21,5 MMDH (+9% sur un an). Résultat: l’excédent de la balance Voyages s’est nettement consolidé pour atteindre +66,1 MMDH à fin août 2025, contre 56,9 MMDH un an plus tôt, soit une amélioration de 16,2%.

Cette performance illustre la contribution croissante du secteur touristique à la balance des paiements et au renforcement des réserves en devises.

Une tendance haussière depuis 2021

L’évolution des recettes sur les cinq dernières années témoigne d’une tendance structurellement haussière. En 2021, encore marqué par les effets résiduels de la pandémie, le secteur n’avait généré que 20,6 MMDH sur la période janvier-août. En 2022, la reprise s’est traduite par un rebond spectaculaire de 162%, avec 54 MMDH de recettes. La dynamique s’est prolongée en 2023 (73,1 MMDH, +35,5%) puis consolidée en 2024 (76,6 MMDH, +4,7%).

L’évolution des recettes voyages entre 2021 et 2025 (janvier-août) (Source: Office des changes).

L’année 2025 franchit un nouveau cap avec 87,6 MMDH, confirmant la résilience et la solidité structurelle du tourisme marocain.

Arrivées touristiques: un contexte favorable

Cette dynamique s’appuie sur une progression constante des arrivées. Entre janvier et août, le Royaume a accueilli 13,5 millions de touristes, soit une hausse de 15% sur un an. Rien que durant la période estivale, 4,6 millions de visiteurs ont été enregistrés, dont près de 3 millions de Marocains résidant à l’étranger, en augmentation de 13% par rapport à l’été 2024.

Le Maroc dans le top 3 des destinations dynamiques

À l’échelle internationale, le Royaume s’est distingué par une progression des arrivées de 19% au premier semestre 2025, soit un rythme près de trois fois supérieur à la moyenne mondiale (+5%). Le Maroc se hisse ainsi dans le top 3 des destinations les plus dynamiques, aux côtés du Japon et du Vietnam, devançant la Corée du Sud.

Une locomotive de l’économie nationale

Avec des recettes en nette hausse et un volume record d’arrivées, le tourisme confirme son rôle de locomotive sectorielle et de vecteur d’équilibre financier. Au-delà de son poids dans le PIB et la balance des paiements, il contribue directement à la création d’emplois, au développement territorial et au rayonnement international du Royaume.

En 2025, le Maroc s’affirme plus que jamais comme un leader régional et une destination phare mondiale, validant l’efficacité de sa stratégie touristique et la pertinence de ses choix d’investissement dans les infrastructures, la connectivité et la diversification de l’offre.