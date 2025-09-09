Tourisme: 13,5 millions d’arrivées à fin août

Des touristes savourent un thé sur la terrasse d’un café surplombant le ksar historique d’Aït Benhaddou. AFP or licensors

Dans un communiqué, le ministère du Tourisme annonce que le Maroc a accueilli 13,5 millions de visiteurs en huit mois. Rien qu’entre juillet et août, 4,6 millions de touristes ont séjourné dans le Royaume, une hausse de 6% par rapport à l’été 2024.

La saison estivale a été marquée par le retour de 3 millions de Marocains résidant à l’étranger (MRE), soit une augmentation de 13% par rapport à l’été précédent.

Lire aussi : Toubkal, Ouanoukrim et M’Goun, les sommets à ne pas manquer au Maroc

Le ministère souligne que ces résultats s’inscrivent dans la mise en œuvre de la feuille de route du tourisme 2023-2026, qui prévoit le renforcement de l’aérien et l’enrichissement de l’offre touristique par des mécanismes incitatifs destinés à stimuler l’investissement dans l’animation et l’hébergement.

La même source relève que cette progression contraste avec les prévisions de l’Organisation mondiale du tourisme (ONU-Tourisme), qui table sur une croissance mondiale limitée à 5% en 2025.