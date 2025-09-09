Tourisme

Tourisme: 13,5 millions d’arrivées à fin août

Des touristes savourent un thé sur la terrasse d’un café surplombant le ksar historique d’Aït Benhaddou. AFP or licensors

Le Maroc a accueilli 13,5 millions de touristes à fin août 2025, en hausse de 15% par rapport à la même période en 2024, selon le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.

Dans un communiqué, le ministère du Tourisme annonce que le Maroc a accueilli 13,5 millions de visiteurs en huit mois. Rien qu’entre juillet et août, 4,6 millions de touristes ont séjourné dans le Royaume, une hausse de 6% par rapport à l’été 2024.

La saison estivale a été marquée par le retour de 3 millions de Marocains résidant à l’étranger (MRE), soit une augmentation de 13% par rapport à l’été précédent.

Le ministère souligne que ces résultats s’inscrivent dans la mise en œuvre de la feuille de route du tourisme 2023-2026, qui prévoit le renforcement de l’aérien et l’enrichissement de l’offre touristique par des mécanismes incitatifs destinés à stimuler l’investissement dans l’animation et l’hébergement.

La même source relève que cette progression contraste avec les prévisions de l’Organisation mondiale du tourisme (ONU-Tourisme), qui table sur une croissance mondiale limitée à 5% en 2025.

