Le tourisme génère 67 milliards de dirhams à fin juillet 2025, un nouveau sommet en hausse de 13%

Performance record pour le tourisme marocain: plus de 11,6 millions de visiteurs accueillis et 67 milliards de dirhams générés en 7 mois. . DR

À fin juillet, le Royaume a enregistré 11,6 millions d’arrivées, soit une progression de 16% en glissement annuel. Sur le plan financier, les recettes en devises générées par le secteur se sont établies à 67 milliards de dirhams, en hausse de près de 13% par rapport à la même période de 2024, ce qui représente un gain additionnel de 7,5 milliards de dirhams.

Le seul mois de juillet a affiché une performance record, avec 13 milliards de dirhams de recettes, en progression de 26% par rapport à juillet 2024.

Lire aussi : Tourisme: la destination Ouirgane renaît et séduit à nouveau ses visiteurs

Pour Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, ces indicateurs confirment le rôle stratégique du tourisme dans la création de valeur et la consolidation des équilibres extérieurs: «La croissance des recettes illustre un secteur à fort impact économique. La progression des arrivées conjuguée aux investissements dans le produit touristique renforcent le positionnement du Maroc comme destination à haute valeur ajoutée. Nous poursuivons nos efforts afin de maintenir cette dynamique.»