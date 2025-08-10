Tourisme: entre chiffres officiels optimistes et réalités du terrain

Dans un communiqué récent, le ministère de tutelle a annoncé que le mois de juillet a confirmé la tendance haussière observée depuis le début de l’année. «Au total, 2,7 millions de touristes ont été accueillis durant ce mois, soit une progression de 6% par rapport à juillet 2024», indique le quotidien L’Economiste dans son édition du lundi 11 août.

Cette croissance touche à la fois les touristes étrangers et les Marocains résidant à l’étranger (MRE), qui représentent une part importante de la fréquentation. En détail, les arrivées de touristes internationaux ont augmenté de 2%, atteignant 875 000 visiteurs, tandis que 1,8 million de MRE ont choisi de passer leurs vacances au Maroc, marquant une hausse de 7%.

À l’échelle globale, sur les sept premiers mois de l’année, le pays a accueilli 11,6 millions de touristes, en croissance de 16% par rapport à la même période de 2024. Le ministère souligne que cette dynamique positive est le fruit d’une écoute attentive des attentes des voyageurs et d’un engagement constant pour améliorer leur expérience, conformément aux ambitions de la feuille de route du tourisme 2023-2026.

Malgré ces chiffres encourageants, la perception des professionnels du secteur est plus mitigée, voire préoccupante, notamment dans des villes touristiques majeures. À Marrakech, l’Association régionale de l’industrie hôtelière (ARIH M/S) a mené un sondage auprès de 25 établissements pour dresser un bilan plus réaliste du mois de juillet. «Les résultats sont éloquents : une baisse globale de fréquentation estimée à 30%, et ce malgré les efforts des hôteliers qui ont multiplié les promotions et offres spéciales pour attirer la clientèle», rapporte L’Economiste.

Cette chute est particulièrement marquée dans certaines catégories d’hôtels, notamment les 3 et 4 étoiles, selon Ahmed Bennani, président de l’ARIH M/S. Cité par le quotidien, Mustapha Amalik, secrétaire général du Conseil régional du tourisme de Marrakech/Safi, tire la sonnette d’alarme. «Alors que le premier semestre affichait une performance en croissance de près de 1%, l’été, période cruciale avec le retour des MRE et les vacances nationales, révèle une régression de 3% des arrivées. Cette tendance est inquiétante», affirme-t-il.

Au-delà des chiffres, c’est aussi la qualité de l’expérience touristique qui fait débat. Sur les plateformes d’avis comme Tripadvisor et d’autres sites spécialisés, de nombreux touristes expriment leur mécontentement. Les critiques portent sur des prestations jugées parfois décevantes, des prix jugés excessifs, voire des tentatives d’arnaques, mettant en lumière un décalage entre les attentes des visiteurs et l’offre locale.

Ces retours négatifs alimentent une inquiétude croissante parmi les professionnels du secteur, conscients que l’attractivité du Maroc ne suffit plus à elle seule. Il faut également garantir un service irréprochable pour fidéliser la clientèle et renforcer la réputation du pays.

Le contraste entre les données officielles et le vécu des professionnels souligne une double réalité du tourisme marocain. Si la reprise post-pandémie est bien réelle et porteuse d’espoir, les défis en matière de qualité de service, de satisfaction client et de diversification des offres restent entiers.