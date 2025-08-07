Tourisme: 11,6 millions d’arrivées à fin juillet

Dans un communiqué, le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire annonce l’arrivée de 11,6 millions de touristes au Maroc à fin juillet, dont 52% de Marocains résidant à l’étranger (MRE).

Le mois de juillet consolide également la tendance haussière du secteur avec 2,7 millions de touristes accueillis, affichant une progression de 6% par rapport à juillet de l’année dernière, fait savoir la même source.

Dans le détail, les arrivées de touristes étrangers ont atteint 875.000, en progression de 2% en glissement annuel, tandis que 1,8 million de MRE ont choisi de visiter le Maroc au cours du même mois, soit une croissance de 7%.

Cette trajectoire s’inscrit dans un contexte marqué par une écoute constante des attentes des touristes et un engagement durable pour l’amélioration de l’expérience de voyage, en ligne avec les priorités de la feuille de route du tourisme 2023-2026, conclut le communiqué.