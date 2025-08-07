Tourisme

Tourisme: 11,6 millions d’arrivées à fin juillet

Des touristes à Volubilis.. AFP or licensors

Le Maroc a accueilli 11,6 millions de touristes à fin juillet 2025, en hausse de 16% par rapport à la même période en 2024, annonce le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.

Par Le360 (avec MAP)
Le 07/08/2025 à 17h02

Dans un communiqué, le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire annonce l’arrivée de 11,6 millions de touristes au Maroc à fin juillet, dont 52% de Marocains résidant à l’étranger (MRE).

Le mois de juillet consolide également la tendance haussière du secteur avec 2,7 millions de touristes accueillis, affichant une progression de 6% par rapport à juillet de l’année dernière, fait savoir la même source.

Lire aussi : Tourisme: pourquoi les opérateurs prévoient un pic d’activité cet été

Dans le détail, les arrivées de touristes étrangers ont atteint 875.000, en progression de 2% en glissement annuel, tandis que 1,8 million de MRE ont choisi de visiter le Maroc au cours du même mois, soit une croissance de 7%.

Cette trajectoire s’inscrit dans un contexte marqué par une écoute constante des attentes des touristes et un engagement durable pour l’amélioration de l’expérience de voyage, en ligne avec les priorités de la feuille de route du tourisme 2023-2026, conclut le communiqué.

Par Le360 (avec MAP)
Le 07/08/2025 à 17h02
#Tourisme#MRE#Diaspora#Maroc

LEs contenus liés

Tourisme | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Tourisme

Tourisme: une saison estivale qui peine à démarrer à Agadir, les professionnels inquiets

Tourisme | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Tourisme

Fraîcheur, nature et culture: l’été parfait à Ifrane

Tourisme | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Tourisme

Musique, cinéma, humour: le Maroc, terre de festivals

Tourisme | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Tourisme

Ifrane, Azrou et ces autres merveilles à découvrir au Moyen Atlas, en quête de dépaysement

Articles les plus lus

1
France-Algérie: le détail des mesures décrétées par Macron contre le régime d’Alger
2
Tebboune ou la diplomatie de l’esbroufe pour masquer l’isolement de l’Algérie
3
Quand un aveugle attaque le Maroc…
4
Kamel Daoud et Christophe Gleizes: les autres otages de l’Algérie
5
Très Cher Maroc!
6
La rocade Sud-Ouest de Casablanca s’offre un nouveau visage
7
Les Hafsides de Bougie (1294- 1510): un destin pré-national algérien?
8
Souk El Had à Agadir: les commerçants sonnent l’alerte face à une crise commerciale inédite
Revues de presse

Voir plus