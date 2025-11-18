Tourisme: l’ONMT met le paquet pour la Coupe d’Afrique des Nations

En pleine préparation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, qui se déroulera du 21 décembre au 18 janvier 2026 au Maroc, l’Office national marocain du tourisme a présenté, ce mardi 18 novembre à Rabat, son dispositif dédié à cet événement majeur. Cette annonce s’inscrit dans la continuité du partenariat établi avec la Fédération royale marocaine de football (FRMF), visant à conjuguer sport et tourisme pour valoriser l’image du Royaume sur la scène africaine et internationale, indique Challenge.

La présentation a eu lieu lors d’un événement réunissant des figures emblématiques du monde sportif, touristique et médiatique. Le programme, déjà en déploiement depuis plusieurs mois, s’étendra jusqu’au dernier jour de la compétition. Il comprend un ensemble d’actions allant des offres commerciales aux installations de fan-zones, visant à créer une véritable expérience immersive pour les visiteurs et les supporters, écrit Challenge.

Selon l’ONMT, ce dispositif s’inscrit dans une stratégie visant à tirer parti de l’engouement autour des Lions et des Lionceaux de l’Atlas pour renforcer l’attractivité touristique du pays. Depuis la signature de la Convention Stratégique avec la FRMF en avril 2025, l’Office a multiplié les initiatives pour préparer l’événement. Des rencontres professionnelles ont ainsi été organisées entre tours opérateurs africains et acteurs du tourisme marocain, permettant de concevoir des offres spécifiques à la CAN et de valoriser la compétitivité des villes hôtes. Ces efforts ont été complétés par un roadshow européen dans les principales capitales, destiné à stimuler la demande et à dynamiser les réservations.

Dans le domaine aérien, l’ONMT a utilisé son expertise pour encourager les compagnies à renforcer l’offre de vols à destination du Maroc pendant la CAN, tout en lançant une campagne de co-branding intitulée «Maroc, Terre de Football». Cette initiative vise à positionner le Royaume comme un hub naturel du football africain et à soutenir la croissance des arrivées touristiques, souligne Challenge.

L’Office a également noué des partenariats commerciaux pour diffuser des campagnes intégrant des packages combinant transport, hébergement et expériences touristiques, contribuant à une augmentation notable de la demande de billetterie pour le tournoi. Parallèlement, l’ONMT a marqué sa présence lors de grands rendez-vous internationaux du football, comme le Soccer Summit de Miami, renforçant la visibilité de la marque «Maroc, Terre de Football».

En matière de communication, un film-signature portant le même nom a été dévoilé mardi et sera diffusé simultanément dans douze pays, ainsi qu’au Maroc. L’objectif est de projeter une image dynamique et universelle du pays en tant que terre d’accueil du football. La stratégie digitale s’aligne sur cette ambition: l’application YALLA proposera un guide complet des villes hôtes, des mobilités, des fan-zones et des expériences culturelles, tandis qu’un mini-site dédié sera intégré au portail officiel Visit Morocco pour présenter les moments forts du football national.

L’ONMT a également lancé l’opération «Visit Cup Africa», mobilisant 24 créateurs de contenu issus des pays qualifiés. Ces derniers produiront des récits immersifs depuis les stades, les centres d’entraînement et les sites touristiques majeurs. Une activation parallèle en Europe ciblera les communautés de la diaspora en Espagne, France, Belgique, Pays-Bas et Italie, amplifiant la portée de la campagne. En parallèle, des voyages de presse et des reportages encadrés par l’ONMT sur les principaux supports internationaux mettront en lumière les destinations, infrastructures et expériences touristiques du Royaume.

Enfin, pour faire vivre la compétition au plus grand nombre, des fan-zones seront installées dans plusieurs villes, dont Essaouira, El Jadida, Oujda, Beni Mellal et Laâyoune, créant une ambiance populaire et fédératrice tout au long de la CAN. L’ensemble de ces actions traduit la volonté du Maroc de combiner football et tourisme pour offrir aux visiteurs et aux supporters une expérience unique et mémorable.