Agadir: les travaux d’aménagement de l’entrée Est touchent à leur fin

Les travaux d’aménagement de l’entrée Est d’Agadir sont en cours de finalisation entre Drarga et Tikiouine. (M. Oubarka/Le360)

Par M'hand Oubarka
Le 16/11/2025 à 09h35

VidéoÀ l’approche de la Coupe d’Afrique des nations, Agadir finalise l’aménagement de son entrée Est. Les travaux menés entre Drarga et Tikiouine arrivent à leur dernière phase, transformant cet axe stratégique en un espace modernisé, sécurisé et plus accueillant pour les habitants comme pour les visiteurs.

Les travaux d’aménagement de l’entrée Est d’Agadir, via le quartier Drarga en direction de Tikiouine, avancent à un rythme soutenu et atteignent désormais leurs dernières phases. Très attendue par les habitants, cette nouvelle configuration urbaine suscite un vif intérêt, surtout à quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des nations du football, prévue le 21 décembre prochain dans plusieurs villes marocaines, dont Agadir. Le projet, qui s’étend sur 0,9 kilomètre entre le rond-point de Tikiouine et celui de l’axe Est-Ouest, mobilise une enveloppe de 23,4 millions de dirhams.

Il englobe l’aménagement complet de la voirie, la réhabilitation des trottoirs, la création de pistes cyclables, le renforcement de la chaussée, la modernisation du réseau d’assainissement liquide, l’amélioration de l’éclairage public ainsi que la mise en valeur des espaces verts.

Des infrastructures pour améliorer le cadre de vie

Selon Abdelghani Bouaichi, vice-président du conseil communal d’Agadir, l’entrée Est sera dotée de deux aires de repos, d’espaces de jeux pour enfants et d’une diversité de plantations pour offrir un cadre agréable aux habitants et aux visiteurs. Dans une déclaration pour Le360, il souligne que ces réalisations s’inscrivent dans le cadre du Programme de développement urbain d’Agadir 2020-2024, présenté devant le roi Mohammed VI le 4 février 2020 sur la place Al Amal.

Le responsale affirme que l’ensemble des travaux arrivera à son terme d’ici la fin du mois, permettant à la ville d’accueillir dans les meilleures conditions les délégations et supporters se rendant à la CAN. Cette transformation de l’entrée Est constitue l’un des nombreux chantiers menés dans la capitale du Souss pour renforcer son attractivité et moderniser ses infrastructures.

Une dynamique saluée par la société civile

Plusieurs acteurs associatifs et représentants de la société civile d’Agadir saluent par ailleurs la cadence des travaux et la qualité des aménagements réalisés. Selon eux, ces interventions contribueront à renforcer l’attrait de la ville, à fluidifier la circulation et à améliorer considérablement la mobilité urbaine.

Lire aussi : Pourquoi Agadir séduit de plus en plus de touristes

Ils soulignent également que le nouvel aménagement donnera une image plus accueillante à l’une des principales portes d’entrée de la ville, cœur battant de la région Souss-Massa.

Ces efforts, ajoutent-ils, participent à dynamiser davantage le secteur touristique, attirer un plus grand nombre de visiteurs marocains et étrangers, et générer une croissance économique durable au profit de toute la région.

