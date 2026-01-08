Du nord au sud, les fan-zones de l’ONMT font rayonner la CAN 2025

Supporters rassemblés dans une fan-zone pour suivre le match entre le Maroc et les Comores.

Le succès éclatant des fan-zones de l’ONMT illustre l’engouement sans précédent que suscite la CAN à travers le Royaume. En créant ces espaces de partage, l’Office a su répondre au désir de communion des supporters, transformant la compétition en un véritable moteur de cohésion sociale et d’animation touristique.

Que ça soit à Essaouira, El Jadida, Oujda, Béni Mellal ou Laâyoune, ces fan-zones ne désemplissent pas. Dès les premières rencontres, elles ont attiré un public dense et varié. Familles, jeunes, supporters passionnés et visiteurs venus du monde entier, tous animés par la même énergie collective. Rapidement, ces espaces sont devenus des lieux emblématiques de la compétition, même dans les villes qui n’accueillent pas de matchs officiels, souligne l’office public dans un communiqué.

Ce succès illustre la pertinence du dispositif mis en place par l’ONMT, en partenariat avec la Fédération royale marocaine de football, qui a choisi d’investir le territoire et de rapprocher l’événement des citoyens, ajoute la même source. En multipliant les fan-zones à travers tout le Royaume, l’Office permet au public de s’approprier collectivement la CAN, transformant chaque match en moment de communion nationale.

Cette initiative complète le travail de la fédération et de la Fondation Maroc 2030 en renforçant l’engouement populaire autour de la compétition et en contribuant au rayonnement du Maroc, non seulement à l’échelle nationale, mais aussi à l’international.

Au-delà de l’aspect sportif, ces espaces jouent un rôle important dans la dynamisation des villes et la valorisation des destinations touristiques. Ils attirent des visiteurs, animent les centres urbains et offrent une vitrine vivante de l’hospitalité marocaine, où se mêlent passion du football, convivialité et esprit de rassemblement collectif.