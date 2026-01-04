Sports

CAN 2025: la fan zone de l’AMCI à Rabat vibre avec les Lions de l’Atlas

La fan zone aménagée par l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI) à Hay Riad, à Rabat, lors du match Maroc-Tanzanie (1-0). (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 04/01/2026 à 20h30

VidéoÀ l’occasion du match du Maroc face à la Tanzanie (1-0), la fan zone aménagée par l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI) à Rabat s’est transformée en un carrefour de ferveur africaine. Parmi les supporters, des étudiants venus de tout le continent ont fait bloc derrière les Lions de l’Atlas, offrant une image concrète de la coopération fraternelle Sud-Sud.

Mêlés aux supporters marocains, des étudiants de nombreux pays africains établis à Rabat ont manifesté un fort soutien, ce dimanche, au Maroc face à la Tanzanie (1-0), en suivant le match dans la fan zone mise en place par l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI).

Relevant du ministère marocain des Affaires étrangères, l’agence a aménagé un grand espace au sein de son siège à Hay Riad afin de permettre à ses étudiants africains installés à Rabat de suivre, sur grand écran, les différents matches de la Coupe d’Afrique des nations 2025. Tout au long de la rencontre, l’enthousiasme était palpable: tous avaient le cœur avec les hommes de Walid Regragui, encouragés sans relâche du coup d’envoi au coup de sifflet final.

Étudiant mauritanien à Rabat grâce à une bourse de l’État marocain, Lassana Traoré a félicité les Lions de l’Atlas pour leur qualification en quarts de finale de la CAN, soulignant que les Marocains étaient «très forts techniquement» par rapport à leurs adversaires du jour.

De son côté, l’étudiant égyptien Mouamine a salué la victoire des Lions de l’Atlas, mettant en avant les bonnes conditions de son séjour au Maroc grâce au soutien de l’AMCI. Le ressortissant égyptien a également loué le Royaume pour son «excellente» organisation de l’événement, estimant que le niveau placé par le Maroc était particulièrement élevé.

Lire aussi : CAN 2025: les Lions de l’Atlas s’en sortent face à la Tanzanie et filent en quarts

Pour rappel, l’AMCI est l’organisme clé du Maroc en matière de coopération internationale. Elle promeut la coopération Sud-Sud et met en œuvre les programmes de coopération technique, culturelle et humanitaire du Royaume, notamment en Afrique, en offrant des bourses d’études et en partageant l’expertise marocaine. Créée en 1986, elle joue un rôle central dans la politique étrangère du Maroc, sous l’impulsion royale, en renforçant les liens avec les pays partenaires.

Au-delà du score et de la qualification, la scène observée à Hay Riad rappelle que le football peut devenir un langage commun: ici, une match sportif a fait résonner l’idée d’un Maroc fédérateur, capable de rassembler autour d’un même écran des jeunesses africaines unies par l’étude, l’amitié et la passion du jeu.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 04/01/2026 à 20h30
#CAN 2025#Rabat#Tanzanie#Lions de l'Atlas#AMCI#étudiants#Maroc-Afrique#Coopération Sud-Sud#Ministère des Affaires étrangères

LEs contenus liés

Sports

CAN 2025: Brahim Diaz bat le record de feu Ahmed Faras et prend seul la tête du classement des buteurs

Sports

CAN 2025: Soufiane El Bakkali dans les tribunes de Moulay Abdellah pour soutenir les Lions

Sports

CAN 2025: la ferveur monte autour du Complexe Moulay Abdellah avant Maroc–Tanzanie

Sports

Festival de CAN EP14: Avant Maroc-Tanzanie, les Casablancais testent leurs connaissances sur la CAN

Articles les plus lus

1
Pourquoi Tebboune ne réagit pas à la chute de Nicolas Maduro, son allié intime
2
Ressources en eau: 2.036 millions de m³ captés en quatre mois... mais des écarts régionaux persistants
3
Trois présidents dans un seul pays: l’étrange tragi-comédie algérienne
4
Mondial 2030: Marca à la découverte du futur stade Hassan II, sérieux rival du Santiago Bernabéu
5
Karima Khatim, l’élue «100% Algérie» qui veut gouverner en France
6
Bourses 2025: devant le Caire et Lagos, Casablanca s’impose en centre de gravité des places africaines
7
Casablanca: effondrement d’un immeuble à Derb Sultan, des dégâts matériels mais aucune perte humaine à déplorer
8
Intempéries au Maroc: le ministère de l’Intérieur appelle à une vigilance accrue
Revues de presse

Voir plus