CAN 2025: la fan zone de l’AMCI à Rabat vibre avec les Lions de l’Atlas

Mêlés aux supporters marocains, des étudiants de nombreux pays africains établis à Rabat ont manifesté un fort soutien, ce dimanche, au Maroc face à la Tanzanie (1-0), en suivant le match dans la fan zone mise en place par l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI).

Relevant du ministère marocain des Affaires étrangères, l’agence a aménagé un grand espace au sein de son siège à Hay Riad afin de permettre à ses étudiants africains installés à Rabat de suivre, sur grand écran, les différents matches de la Coupe d’Afrique des nations 2025. Tout au long de la rencontre, l’enthousiasme était palpable: tous avaient le cœur avec les hommes de Walid Regragui, encouragés sans relâche du coup d’envoi au coup de sifflet final.

Étudiant mauritanien à Rabat grâce à une bourse de l’État marocain, Lassana Traoré a félicité les Lions de l’Atlas pour leur qualification en quarts de finale de la CAN, soulignant que les Marocains étaient «très forts techniquement» par rapport à leurs adversaires du jour.

De son côté, l’étudiant égyptien Mouamine a salué la victoire des Lions de l’Atlas, mettant en avant les bonnes conditions de son séjour au Maroc grâce au soutien de l’AMCI. Le ressortissant égyptien a également loué le Royaume pour son «excellente» organisation de l’événement, estimant que le niveau placé par le Maroc était particulièrement élevé.

Pour rappel, l’AMCI est l’organisme clé du Maroc en matière de coopération internationale. Elle promeut la coopération Sud-Sud et met en œuvre les programmes de coopération technique, culturelle et humanitaire du Royaume, notamment en Afrique, en offrant des bourses d’études et en partageant l’expertise marocaine. Créée en 1986, elle joue un rôle central dans la politique étrangère du Maroc, sous l’impulsion royale, en renforçant les liens avec les pays partenaires.

Au-delà du score et de la qualification, la scène observée à Hay Riad rappelle que le football peut devenir un langage commun: ici, une match sportif a fait résonner l’idée d’un Maroc fédérateur, capable de rassembler autour d’un même écran des jeunesses africaines unies par l’étude, l’amitié et la passion du jeu.