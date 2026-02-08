Société

Salé: des artères de la ville submergées par les fortes pluies

Les rues inondées de Salé samedi soir.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 08/02/2026 à 13h44

VidéoDans la nuit de samedi, d’importantes précipitations ont submergé plusieurs artères de Salé, provoquant de sérieux ralentissements.

L’intensité des précipitations a été telle que l’avenue principale menant à la gare routière de Salé, ainsi que les rues adjacentes, se sont retrouvées sous les eaux. Les bouches d’évacuation, saturées, n’ont pu absorber le débit massif s’abattant sur la zone.

Ce scénario s’est répété dans d’autres secteurs, notamment à Sidi Moussa en front de mer. Ces événements s’inscrivent dans un contexte climatique difficile. Depuis plusieurs semaines, le Maroc fait face à de violentes intempéries ayant déjà entraîné des crues majeures dans le Gharb et le Nord, forçant l’évacuation de dizaines de milliers de citoyens.

#Inondations#Salé#Pluies diluviennes

