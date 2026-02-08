Salé: des artères de la ville submergées par les fortes pluies

L’intensité des précipitations a été telle que l’avenue principale menant à la gare routière de Salé, ainsi que les rues adjacentes, se sont retrouvées sous les eaux. Les bouches d’évacuation, saturées, n’ont pu absorber le débit massif s’abattant sur la zone.

Ce scénario s’est répété dans d’autres secteurs, notamment à Sidi Moussa en front de mer. Ces événements s’inscrivent dans un contexte climatique difficile. Depuis plusieurs semaines, le Maroc fait face à de violentes intempéries ayant déjà entraîné des crues majeures dans le Gharb et le Nord, forçant l’évacuation de dizaines de milliers de citoyens.