Alerte météo: fortes pluies, averses orageuses, chutes de neige et fortes rafales de vent, de dimanche à mardi, dans plusieurs provinces

De fortes pluies, des averses orageuses avec risque de grêle, de fortes rafales de vent et des chutes de neige à partir de 1.800 mètres sont prévues, de dimanche à mardi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, de fortes pluies et des averses orageuses avec risque de grêle (40 à 90 mm) sont attendues de lundi à 3h à mardi à 6h dans les provinces de Tanger-Assilah, M’Diq-Fnideq, Fahs-Anjra, Chefchaouen, Tétouan, Larache et Ouezzane, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène (30 à 40 mm) est prévu, lundi de 3h à 23h, à Kénitra, Taounate, Sidi Kacem, Taza, Ifrane, Sefrou, Meknès, Fès, El Hajeb, Moulay Yaâcoub, Al Hoceima et Sidi Slimane.

Aussi, de fortes rafales de vent (85 à 100 km/h) sont prévues ce dimanche de 10h30 à 21h00 à Jerada, Figuig, Taourirt, Boulemane, Midelt, Guercif, Taza, Tinghir, Ouarzazate, Fès, Meknès, El Hajeb, Oujda-Angad, Berkane, Nador, Driouch, Sefrou, Moulay Yaâcoub, Ifrane, Zagora, Taroudant, Tata, Tiznit et Sidi Ifni.

Lundi, de 3h à 19h, ce même phénomène touchera les provinces de Fahs-Anjra, M’Diq-Fnideq, Tétouan, Chefchaouen, Al Hoceima, Taza, Guercif, Nador, Taourirt, Oujda-Angad, Boulemane et Midelt.

Par ailleurs, des chutes de neige (10-20 cm) à partir de 1.800 mètres sont attendues dimanche de 10h30 à 23h00 dans les provinces de Boulemane, Guercif, Taza et Sefrou.