Alerte météo. Fortes pluies, averses orageuses et rafales de vent, de vendredi à dimanche, dans plusieurs provinces

Des personnes s'abritent de la pluie dans une rue inondée par temps orageux à Fnideq, dans le nord du Maroc, le 5 mars 2021.

Des personnes s'abritent de la pluie dans une rue inondée par temps orageux à Fnideq. . Fadel Senna / AFP

De fortes pluies, des averses orageuses avec risque de grêle et de fortes rafales de vent sont prévues, de vendredi à dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 06/02/2026 à 14h21

Des pluies fortes et des averses orageuses avec risque de grêle (30 à 40 mm) sont attendues de vendredi à 12h00 à samedi à 06h00 dans les provinces de Sefrou, Ouezzane, Tetouan, Béni Mellal, Ifrane, Khénifra, Al Hoceima, Taounate, Taza, Chefchaouen et Larache, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

De samedi à 12h00 à dimanche à 06h00, le même phénomène avec une pluviométrie allant de 40 à 70 mm concernera, les provinces de Chefchaouen, Al Hoceima, Kénitra, Ouezzane, Tétouan et Larache et de 30 à 40 mm les provinces de Tanger-Assilah, M’Diq-Fnideq, Sidi Slimane, Benslimane, Berrechid, Casablanca, Mediouna, Khémisset, Taza, Khénifra, Sidi Kacem, Salé, Moulay Yaâcoub, Fahs-Anjra, Mohammedia, Nouaceur, Rabat, Skhirat-Témara, El Jadida, Béni Mellal, Meknès, El Hajeb, Ifrane, Fès, Sefrou et Taounate.

Lire aussi : Le retour de la pluie au Maroc: le climatologue Mohammed Said Karrouk décrypte les dérèglements climatiques et la fragilité des infrastructures

Par ailleurs, de fortes rafales de vent (75 à 85 km/h) sont prévues ce vendredi de 12h00 à 20h00 à Boulemane, Sefrou, Al Hoceima, Chefchaouen, Fahs-Anjra, Taza, Guercif, Tanger-Assilah, Ifrane, Oujda-Angad, Taourirt, Tinghir, Al Haouz, Midelt, Berkane, Tétouan, Driouch, Figuig, Jerada, M’Diq-Fnideq, Nador, Tata, Ouarzazate, Taroudant, Tiznit et Larache.

Samedi, de 06h00 à 23h00, ce même phénomène touchera les provinces de Oujda-Angad, Fahs-Anjra, Midelt, Boulemane, Tanger-Assilah, Larache, Kénitra, Berkane, Driouch, Nador, Al Hoceima, Chefchaouen, Tétouan, M’Diq-Fnideq, Ouarzazate, Tinghir, Taourirt, El Hajeb, Ifrane, Sefrou, Figuig, Jerada, Guercif et Taza.

En outre, ces mêmes rafales de vent sont prévues samedi de 15h00 à 23h00 dans les provinces de Benslimane, Berrechid, Rabat, Salé, Skhirat-Témara, Casablanca, Mediouna, Mohammedia, El Jadida et Nouaceur.

Société

Economie

Société

Société

