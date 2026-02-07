Météo. Températures en légère hausse et pluies prévues sur le Nord ce samedi 7 février, avec des chutes de neige en altitude

La médina de Tétouan, une vitrine de la culture et de l'architecture arabo-andalouse.

- Pluies et averses orageuses sur le Tangérois, Loukkos, le Gharb, et le Rif.

- Temps nuageux avec pluies sur le Saiss, l’Atlas et ses plaines ouest voisines, les plaines Atlantiques au Nord de Safi et le Nord de l’Oriental.

- Chutes de neige sur le Haut et le Moyen Atlas à partir de 1800 m et le Rif à partir de 1500 m .

- Rafales de vent assez fortes à fortes sur le Tangérois, les plaines atlantiques nord, le Rif, le Saiss, l’Atlas et l’Oriental.

- Températures minimales de l’ordre de -4/2 °C sur l’Atlas, de 1/6 °C sur le Rif, les hauts plateaux et les versants Est de l’Atlas, de 13/17 °C sur l’extrême sud et de 7/11°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère hausse sur la majorité du Royaume.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, forte à très forte sur le Détroit, localement agitée à forte sur l’Est de Tanger Med, très forte à grosse entre Cap Spartel et Essaouira et forte à très forte entre Essaouira et Tan-Tan, peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laâyoune, agitée à forte au Sud.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 7 février 2026:

– Oujda min 9 max 17

– Bouarfa min 3 max 17

– Al Hoceima min 10 max 18

– Tétouan min 10 max 14

– Sebta min 13 max 16

– Melilla min 12 max 18

– Tanger min 11 max 16

– Kénitra min 10 max 18

– Rabat min 11 max 18

– Casablanca min 11 max 18

– El Jadida min 8 max 18

– Settat min 7 max 16

– Safi min 10 max 18

– Khouribga min 7 max 13

– Béni Mellal min 5 max 15

– Marrakech min 6 max 18

– Meknès min 7 max 15

– Fès min 8 max 16

– Ifrane min -1 max 6

– Taounate min 6 max 16

– Errachidia min 4 max 20

– Ouarzazate min 7 max 20

– Agadir min 8 max 19

– Essaouira min 10 max 18

– Laâyoune min 9 max 25

– Es-Semara min 12 max 25

– Dakhla min 11 max 22

– Aousserd min 13 max 27

– Lagouira min 16 max 27

– Midelt min 2 max 14