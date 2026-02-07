Société

Météo. Températures en légère hausse et pluies prévues sur le Nord ce samedi 7 février, avec des chutes de neige en altitude

La médina de Tétouan, une vitrine de la culture et de l'architecture arabo-andalouse.

Voici les prévisions météorologiques pour le samedi 7 février 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 07/02/2026 à 06h00

- Pluies et averses orageuses sur le Tangérois, Loukkos, le Gharb, et le Rif.

- Temps nuageux avec pluies sur le Saiss, l’Atlas et ses plaines ouest voisines, les plaines Atlantiques au Nord de Safi et le Nord de l’Oriental.

- Chutes de neige sur le Haut et le Moyen Atlas à partir de 1800 m et le Rif à partir de 1500 m .

- Rafales de vent assez fortes à fortes sur le Tangérois, les plaines atlantiques nord, le Rif, le Saiss, l’Atlas et l’Oriental.

- Températures minimales de l’ordre de -4/2 °C sur l’Atlas, de 1/6 °C sur le Rif, les hauts plateaux et les versants Est de l’Atlas, de 13/17 °C sur l’extrême sud et de 7/11°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère hausse sur la majorité du Royaume.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, forte à très forte sur le Détroit, localement agitée à forte sur l’Est de Tanger Med, très forte à grosse entre Cap Spartel et Essaouira et forte à très forte entre Essaouira et Tan-Tan, peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laâyoune, agitée à forte au Sud.

Lire aussi : Alerte météo. Fortes pluies, averses et fortes rafales de vent jeudi et vendredi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 7 février 2026:

Oujda min 9 max 17

Bouarfa min 3 max 17

Al Hoceima min 10 max 18

Tétouan min 10 max 14

Sebta min 13 max 16

Melilla min 12 max 18

Tanger min 11 max 16

Kénitra min 10 max 18

Rabat min 11 max 18

Casablanca min 11 max 18

El Jadida min 8 max 18

Settat min 7 max 16

Safi min 10 max 18

Khouribga min 7 max 13

Béni Mellal min 5 max 15

Marrakech min 6 max 18

Meknès min 7 max 15

Fès min 8 max 16

Ifrane min -1 max 6

Taounate min 6 max 16

Errachidia min 4 max 20

Ouarzazate min 7 max 20

Agadir min 8 max 19

Essaouira min 10 max 18

Laâyoune min 9 max 25

Es-Semara min 12 max 25

Dakhla min 11 max 22

Aousserd min 13 max 27

Lagouira min 16 max 27

Midelt min 2 max 14

Société

Société

International

Economie

