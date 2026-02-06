Météo. Températures en baisse et des pluies prévues sur le Royaume ce vendredi 6 février, avec des chutes de neige en altitude

Marrakech a succédé à Fès comme capitale sous l’impulsion du sultan almoravide Youssef Ibn Tachfin en 1062. La ville des 7 Saints a été le siège des dynasties almoravide, almohade et saadienne.

Pluies et averses parfois orageuses sur le Tangérois, le Loukkos, le Rif, le Saïss et le Gharb.

– Pluies ou averses par moments sur le Moyen et le Haut Atlas et leurs plaines ouest voisines.

– Ciel souvent nuageux avec pluies sur les plaines atlantiques au nord d’Essaouira.

– Pluies éparses sur le Souss et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Chutes de neige sur l’Atlas à partir de 1600 m et sur le Rif à partir de 1400 m.

– Rafales de vent assez fortes à fortes sur les régions Nord et Centre ainsi que sur les provinces sahariennes.

– Températures minimales de l’ordre de -03/05 °C sur l’Atlas, de 03/07 °C sur le Rif, les hauts plateaux et les versants est de l’Atlas, de 14/17 °C près des côtes et de 10/14 °C partout ailleurs.

– Température diurne en baisse.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, forte à très forte sur le Détroit, localement agitée à forte sur l’Est, forte à très forte entre Cap Spartel et Tan-Tan, peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laâyoune, agitée à forte ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 6 février 2026:

– Oujda min 10 max 16

– Bouarfa min 06 max 21

– Al Hoceima min 11 max 18

– Tétouan min 11 max 14

– Sebta min 14 max 16

– Melilla min 13 max 19

– Tanger min 14 max 16

– Kénitra min 14 max 17

– Rabat min 13 max 17

– Casablanca min 13 max 17

– El Jadida min 15 max 18

– Settat min 09 max 15

– Safi min 13 max 18

– Khouribga min 06 max 13

– Béni Mellal min 09 max 15

– Marrakech min 09 max 17

– Meknès min 09 max 15

– Fès min 10 max 17

– Ifrane min 01 max 08

– Taounate min 11 max 16

– Errachidia min 10 max 22

– Ouarzazate min 07 max 18

– Agadir min 14 max 18

– Essaouira min 11 max 19

– Laâyoune min 12 max 23

– Es-Semara min 14 max 24

– Dakhla min 13 max 22

– Aousserd min 13 max 27

– Lagouira min 16 max 25

– Midelt min 04 max 12.