Société

Météo. Températures en baisse et des pluies prévues sur le Royaume ce vendredi 6 février, avec des chutes de neige en altitude

Marrakech a succédé à Fès comme capitale sous l’impulsion du sultan almoravide Youssef Ibn Tachfin en 1062. La ville des 7 Saints a été le siège des dynasties almoravide, almohade et saadienne.

Voici les prévisions météorologiques pour le vendredi 6 février 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 06/02/2026 à 05h59

Pluies et averses parfois orageuses sur le Tangérois, le Loukkos, le Rif, le Saïss et le Gharb.

– Pluies ou averses par moments sur le Moyen et le Haut Atlas et leurs plaines ouest voisines.

– Ciel souvent nuageux avec pluies sur les plaines atlantiques au nord d’Essaouira.

– Pluies éparses sur le Souss et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Chutes de neige sur l’Atlas à partir de 1600 m et sur le Rif à partir de 1400 m.

– Rafales de vent assez fortes à fortes sur les régions Nord et Centre ainsi que sur les provinces sahariennes.

– Températures minimales de l’ordre de -03/05 °C sur l’Atlas, de 03/07 °C sur le Rif, les hauts plateaux et les versants est de l’Atlas, de 14/17 °C près des côtes et de 10/14 °C partout ailleurs.

– Température diurne en baisse.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, forte à très forte sur le Détroit, localement agitée à forte sur l’Est, forte à très forte entre Cap Spartel et Tan-Tan, peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laâyoune, agitée à forte ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Fortes pluies, averses et fortes rafales de vent jeudi et vendredi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 6 février 2026:

Oujda min 10 max 16

Bouarfa min 06 max 21

Al Hoceima min 11 max 18

Tétouan min 11 max 14

Sebta min 14 max 16

Melilla min 13 max 19

Tanger min 14 max 16

Kénitra min 14 max 17

Rabat min 13 max 17

Casablanca min 13 max 17

El Jadida min 15 max 18

Settat min 09 max 15

Safi min 13 max 18

Khouribga min 06 max 13

Béni Mellal min 09 max 15

Marrakech min 09 max 17

Meknès min 09 max 15

Fès min 10 max 17

Ifrane min 01 max 08

Taounate min 11 max 16

Errachidia min 10 max 22

Ouarzazate min 07 max 18

Agadir min 14 max 18

Essaouira min 11 max 19

Laâyoune min 12 max 23

Es-Semara min 14 max 24

Dakhla min 13 max 22

Aousserd min 13 max 27

Lagouira min 16 max 25

Midelt min 04 max 12.

Par Le360 (avec MAP)
Le 06/02/2026 à 05h59
#DGM#Météo#Météorologie#Climat#températures

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Alerte météo. Fortes pluies, averses et fortes rafales de vent jeudi et vendredi dans plusieurs provinces

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Avis d’expert: Ksar El Kébir, Sidi Slimane, Sidi Kacem... Tout ce qu’il faut savoir sur les crues qui sévissent au Maroc

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

La dépression Leonardo met à l’arrêt l’Andalousie en Espagne, un mort au Portugal

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Barrages: le Maroc renforce son dispositif de classification et de contrôle des risques

Articles les plus lus

1
Avis d’expert: Ksar El Kébir, Sidi Slimane, Sidi Kacem... Tout ce qu’il faut savoir sur les crues qui sévissent au Maroc
2
Pourquoi les réserves de change ont bondi de 18% en 2025
3
À Ksar El Kébir, 54.000 habitants évacués: pourquoi la ville est sous les eaux et à quels risques faut-il s’attendre?
4
Difficultés d’approvisionnement en carburant dans plusieurs régions: des voix s’élèvent contre le mutisme du gouvernement et du GPM
5
Info360. Noureddine Bensouda quitte la TGR sur fond de tensions autour de la réforme des taxes locales
6
Tribune. Les habits neufs de l’empereur Tebboune
7
Casablanca: fin de la gratuité, bientôt une facturation au tonnage pour les grands producteurs de déchets
8
Le Polisario organisation terroriste, l’armement russe et promesses creuses d’Alger: le Sénat américain monte au créneau
Revues de presse

Voir plus