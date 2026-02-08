Météo. Pluies orageuses, neige sur l’Atlas et vents soutenus au programme de ce dimanche 8 février

Ksar d'Aït Ben Haddou, près de Ouarzazate. Inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco en 1987, bien des films y ont été tournés, dont Lawrence d'Arabie (David Lean, 1962), Jésus de Nazareth (Franco Zeffirelli, 1977) ou encore Kundun (Martin Scorsese, 1997). . DR

- Pluies et averses orageuses sur le Tangérois, Loukkos, le Gharb, le Rif et le Moyen Atlas.

- Pluies ou averses par moments sur le Haut Atlas, le Saïss, les plaines nord et le nord de l’Oriental.

- Temps nuageux avec faibles pluies éparses sur les plaines centre et sur le Souss.

- Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas à partir de 1800 m.

- Rafales de vent fortes sur la Méditerranée, le Rif, l’Atlas et l’Oriental et assez fortes sur le nord-ouest et les provinces du Sud.

- Chasse-sables par endroits sur le sud de l’Oriental et les provinces sahariennes.

- Nuages bas assez fréquents, la matinée, sur les côtes sud avec brume par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de -04/02°C sur l’Atlas, de 01/07°C sur le Rif, les Hauts plateaux, de 13/17°C sur l’extrême sud, les côtes atlantiques et la Méditerranée et de 07/11°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère baisse sur l’Oriental.

- Mer agitée à forte en Méditerranée, forte à très forte sur le Détroit et entre Essaouira et Tarfaya, très forte à grosse entre Cap Spartel et Essaouira, devenant forte à très forte, l’après-midi, peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laâyoune et agitée à forte au Sud.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 8 février 2026:

– Oujda min 9 max 12

– Bouarfa min 6 max 16

– Al Hoceima min 13 max 15

– Tétouan min 10 max 13

– Sebta min 14 max 15

– Melilla min 13 max 15

– Tanger min 12 max 15

– Kénitra min 14 max 17

– Rabat min 14 max 16

– Casablanca min 15 max 18

– El Jadida min 15 max 17

– Settat min 12 max 16

– Safi min 15 max 18

– Khouribga min 10 max 15

– Béni Mellal min 11 max 15

– Marrakech min 12 max 19

– Meknès min 10 max 13

– Fès min 11 max 14

– Ifrane min 3 max 6

– Taounate min 10 max 12

– Errachidia min 8 max 18

– Ouarzazate min 8 max 17

– Agadir min 12 max 18

– Essaouira min 14 max 18

– Laâyoune min 9 max 25

– Es-Semara min 10 max 22

– Dakhla min 14 max 18

– Aousserd min 12 max 28

– Lagouira min 18 max 25

– Midelt min 6 max 10