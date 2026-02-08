Société

Météo. Pluies orageuses, neige sur l’Atlas et vents soutenus au programme de ce dimanche 8 février

Ksar d'Aït Ben Haddou, près de Ouarzazate. Inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco en 1987, bien des films y ont été tournés, dont Lawrence d'Arabie (David Lean, 1962), Jésus de Nazareth (Franco Zeffirelli, 1977) ou encore Kundun (Martin Scorsese, 1997). 

Ksar d'Aït Ben Haddou, près de Ouarzazate. Inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco en 1987, bien des films y ont été tournés, dont Lawrence d'Arabie (David Lean, 1962), Jésus de Nazareth (Franco Zeffirelli, 1977) ou encore Kundun (Martin Scorsese, 1997).

Voici les prévisions météorologiques pour le dimanche 8 février 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Le 08/02/2026 à 05h52

- Pluies et averses orageuses sur le Tangérois, Loukkos, le Gharb, le Rif et le Moyen Atlas.

- Pluies ou averses par moments sur le Haut Atlas, le Saïss, les plaines nord et le nord de l’Oriental.

- Temps nuageux avec faibles pluies éparses sur les plaines centre et sur le Souss.

- Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas à partir de 1800 m.

- Rafales de vent fortes sur la Méditerranée, le Rif, l’Atlas et l’Oriental et assez fortes sur le nord-ouest et les provinces du Sud.

- Chasse-sables par endroits sur le sud de l’Oriental et les provinces sahariennes.

- Nuages bas assez fréquents, la matinée, sur les côtes sud avec brume par endroits.

- Températures minimales de l’ordre de -04/02°C sur l’Atlas, de 01/07°C sur le Rif, les Hauts plateaux, de 13/17°C sur l’extrême sud, les côtes atlantiques et la Méditerranée et de 07/11°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère baisse sur l’Oriental.

- Mer agitée à forte en Méditerranée, forte à très forte sur le Détroit et entre Essaouira et Tarfaya, très forte à grosse entre Cap Spartel et Essaouira, devenant forte à très forte, l’après-midi, peu agitée à agitée entre Tarfaya et Laâyoune et agitée à forte au Sud.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 8 février 2026:

Oujda min 9 max 12

Bouarfa min 6 max 16

Al Hoceima min 13 max 15

Tétouan min 10 max 13

Sebta min 14 max 15

Melilla min 13 max 15

Tanger min 12 max 15

Kénitra min 14 max 17

Rabat min 14 max 16

Casablanca min 15 max 18

El Jadida min 15 max 17

Settat min 12 max 16

Safi min 15 max 18

Khouribga min 10 max 15

Béni Mellal min 11 max 15

Marrakech min 12 max 19

Meknès min 10 max 13

Fès min 11 max 14

Ifrane min 3 max 6

Taounate min 10 max 12

Errachidia min 8 max 18

Ouarzazate min 8 max 17

Agadir min 12 max 18

Essaouira min 14 max 18

Laâyoune min 9 max 25

Es-Semara min 10 max 22

Dakhla min 14 max 18

Aousserd min 12 max 28

Lagouira min 18 max 25

Midelt min 6 max 10

Alerte météo. Fortes pluies, averses et fortes rafales de vent jeudi et vendredi dans plusieurs provinces

Avis d'expert: Ksar El Kébir, Sidi Slimane, Sidi Kacem... Tout ce qu'il faut savoir sur les crues qui sévissent au Maroc

La dépression Leonardo met à l'arrêt l'Andalousie en Espagne, un mort au Portugal

Barrages: le Maroc renforce son dispositif de classification et de contrôle des risques

