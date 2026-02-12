Société

Alerte météo. Fortes pluies orageuses, chutes de neige et rafales de vent, vendredi et samedi, dans plusieurs provinces

La ville d’Errachidia sous la pluie.

De fortes pluies avec orages et risque de grêle, des chutes de neige sur des altitudes à partir de 1.400 m et de fortes rafales de vent sont prévues, vendredi et samedi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

De fortes pluies avec orages et risque de grêle (40 à 65 mm) sont attendues de vendredi à 06h00 à samedi à la même heure, dans les provinces de Fahs-Anjra, Ouezzane, Tanger-Assilah, Tétouan, M’Diq-Fnideq, Taounate, Taza, Chefchaouen, Al Hoceima et Larache, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène (30 à 40 mm) est prévu durant la même période dans les provinces de Benslimane, Khouribga, Azilal, Khénifra, Fès, Sefrou, Moulay Yaâcoub, Béni Mellal, Driouch, Khémisset, Rabat, Salé, Skhirat-Témara, Meknès, Guercif, El Hajeb, Ifrane, Sidi Kacem, Sidi Slimane et Kénitra.

Lire aussi : Barrages, dégâts, gestion de crise: les détails (et grandes leçons) des inondations au Maroc

Par ailleurs, des chutes de neige (20 à 40 cm) à partir de 1.400 m sont attendues de vendredi à 15h00 à samedi à 21h00 dans les provinces de Midelt, Boulemane, Sefrou, Guercif, Taza, Azilal, Béni Mellal, Ouarzazate, Tinghir, Al Haouz, Ifrane et Khénifra.

Des chutes de neige (10 à 20 cm) concerneront également, durant la même période, les provinces d’Al Hoceima, Jerada et Taourirt.

En outre, de fortes rafales de vent (85 à 95 km/h) sont prévues de vendredi à 06h00 à samedi à 06h00 dans les provinces de Chefchaouen, Al Hoceima, Tétouan, Berkane, Midelt, Driouch, Figuig, Boulemane, Guercif, Taza, Ouarzazate, Tinghir, Jerada, Nador, Oujda-Angad et Taourirt.

Des rafales de vent (75 à 85 km/h) toucheront également, durant la même période, les provinces de Tata, Al Haouz, Tiznit, Larache, Zagora, Fahs-Anjra, Taounate, Tanger-Assilah, Skhirat-Témara, Khénifra, Ifrane, Azilal, Béni Mellal, El Hajeb, Meknès, Taroudant, Salé, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Sidi Ifni, Rabat, M’Diq-Fnideq, Fès, Ouezzane, Errachidia, Sefrou, Moulay Yaâcoub, Guelmim, Kénitra et Khémisset, conclut la DGM.

