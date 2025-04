SIEL 2025: Nabil Benabdallah et Saâd Hossini présentent le beau-livre «Rabat, ville des lumières»

Après «Rabat, Sérénité et Rayonnement», paru en 2021, le tandem Nabil Benabdallah et Saâd Hossini récidive avec un deuxième beau-livre dédié à la capitale. Intitulé «Rabat, ville des lumières», l’ouvrage collectif a été dirigé par le secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS), et sa publication a été supervisée par le patron des éditions Axions-communication, qui a également participé à la rédaction de ses textes.

«Le livre, qui revient sur la beauté et la richesse de Rabat, comprend une série de textes ainsi que des photographies illustrant, dans la nuit éclairée, les belles artères et les principaux sites historiques de la capitale du Maroc», explique Nabil Benabdallah dans une déclaration pour Le360, alors que des lecteurs faisaient la queue pour faire signer le beau-livre sur le stand de l’éditeur au Salon international de l’édition et du livre (SIEL) à Rabat. «À la suite des réaménagements qu’elle a connus, la ville est devenue plus belle et encore plus attrayante, notamment pour les touristes», ajoute-t-il.

Comptant 244 pages, le livre comporte des textes écrits par Mohammed Alaoui Belrhiti, Mohammed Taoufik Améziane, Mohammed Fikri Benabdellah, Abdelaâlem Dinia, Mustapha El Hor, Jamal Hajjam, Saâd Hossini, Ghizlane Mamouri, Mouna M’hammedi, Jalil Nouri, Fouad Souiba, Mohammed Nait Youssef et Mohamed Nahal. Quant aux photographies, elles sont les oeuvres de François Beaurain, Ali Hossini et Teddy Seguin.