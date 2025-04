SIEL 2025: Bank Al-Maghrib met en lumière son patrimoine architectural historique

La mission d’information a été confiée à l’architecte Abderrahmane Chorfi, premier directeur de l’École nationale d’architecture de Rabat. Il était entouré de Rochdi Bernoussi, directeur des musées de l’institution, et de Bouchra Allaf, cheffe du service du patrimoine documentaire historique à Bank Al-Maghrib. Cette dernière a rappelé, devant une assistance nombreuse, que «Bank Al-Maghrib est la seule banque à posséder des bâtiments dont les styles architecturaux marocains et internationaux ont varié selon les époques».

Abderrahmane Chorfi a identifié huit grandes périodes stylistiques: du milieu du 18ème siècle, de la seconde moitié du 19ème siècle, de la période 1890–1910, de l’époque du protectorat (1912–1930), des années 1960, 1980, et jusqu’aux formes contemporaines. Les constructions ont successivement adopté les courants néo-classique, néo-traditionnel, art déco, moderniste, postmoderne et, plus récemment, les usages innovants du béton armé.

Pour rappel, Bank Al-Maghrib participe à cette édition du SIEL avec un riche programme comprenant des tables rondes et conférences autour de thèmes comme la politique monétaire, la régulation bancaire, les travaux de recherche menés par l’institution, ainsi que ses initiatives en matière d’inclusion financière.