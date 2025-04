SIEL 2025. Espace hommage à Driss Chraïbi: immersion dans l’univers d’un monument de la littérature marocaine

À l’occasion du centenaire de la naissance de Driss Chraïbi, figure majeure de la littérature marocaine et francophone, prévu en 2026, le Salon international de l’édition et du livre (SIEL) à Rabat accueille un espace hommage dédié à l’écrivain. Conçu comme un voyage à travers son œuvre et sa vie, cet espace «muséal» rassemble des objets intimes, des documents rares et des images d’archives, offrant au public une plongée dans l’univers de celui qui n’a cessé de bousculer les conventions littéraires et sociales.

Des photos, des romans, des lettres manuscrites, des revues anciennes, sa machine à écrire… chaque pièce exposée est un fragment de mémoire, témoignage d’une pensée en perpétuelle évolution. L’écrivain Kacem Basfao, spécialiste de l’œuvre de Driss Chraïbi et concepteur des lieux, a minutieusement rassemblé ces éléments pour retracer, avec délicatesse, les grandes étapes de la vie de l’auteur du «Passé simple». Une rétrospective visuelle et textuelle qui fait dialoguer les mots de l’écrivain avec les regards de celles et ceux qui l’ont aimé et étudié. Ainsi, les profanes découvriront que ce dernier avait aussi signé des livres pour enfants.

Sheena Chraïbi, épouse de l’écrivain -qui refuse d’être appelée «veuve»- était présente lors de l’inauguration. «Je suis très heureuse et très honorée de cette initiative qui est un hommage à Driss. En me retrouvant dans cet espace et en voyant des vidéos de Driss, j’ai vraiment l’impression qu’il est toujours parmi nous et toujours vivant.»

Pour Kacem Basfao, qui a entretenu une relation d’amitié avec Driss Chraïbi durant plus de trois décennies, l’exposition a une résonance très personnelle. «Après notre premier contact, il y a eu un attachement réciproque. Il était à la maison chez moi une semaine avant son décès. C’est moi qui l’avais mis dans l’avion pour qu’il parte se soigner en France. Malheureusement, il est parti pour ne plus revenir», se souvient-il.

Lire aussi : SIEL 2025: vibrant hommage à Driss Chraïbi en prélude du centenaire de sa naissance

Conformément à ses souhaits, Driss Chraïbi repose aujourd’hui au Maroc, au cimetière Chouhada à Casablanca, non loin de la tombe de son père. Un retour au pays natal, symbole fort d’une trajectoire marquée par l’exil puis par le retour aux sources.

Dans le cadre de cet hommage, le film «Conversations avec Driss Chraïbi», documentaire d’Ahmed El Maanouni consacré à l’auteur, est projeté en boucle au sein de cet espace. Une manière supplémentaire de faire revivre la voix et l’esprit libre d’un écrivain qui, cent ans après sa naissance, continue d’inspirer des générations d’auteurs et de lecteurs.