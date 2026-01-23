SIEL 2026: les inscriptions ouvertes jusqu’au 10 février, la France invitée d’honneur

On en sait désormais davantage sur la prochaine édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL) de Rabat. Dans un communiqué diffusé ce vendredi 23 janvier, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a annoncé l’ouverture officielle des inscriptions pour la 31ème édition de cet événement culturel majeur.

Les éditeurs, distributeurs, institutions et acteurs du secteur disposent jusqu’au 10 février 2026, soit 19 jours, pour soumettre leur candidature via la plateforme d’inscription en ligne accessible sur le site officiel du salon.

Lire aussi : SIEL 2025. Prix du Maroc du Livre: les lauréats dévoilés

Prévu du 30 avril au 10 mai 2026 à l’espace OLM Souissi, le SIEL 2026 s’annonce comme une édition à forte portée symbolique. La France sera l’invitée d’honneur de ce cru, tandis qu’un hommage particulier sera rendu à la figure emblématique d’Ibn Battuta, grand voyageur et érudit marocain.

Cette édition s’inscrit également dans le cadre des grandes manifestations culturelles programmées à l’occasion de la désignation de Rabat comme capitale mondiale du livre 2026 par l’UNESCO. Le programme culturel, qui débutera dès le 23 avril 2026, à l’occasion de la Journée mondiale du livre, vise à encourager la lecture, faciliter l’accès au savoir et soutenir l’industrie du livre, notamment sur le continent africain.

L’annonce de cette distinction avait été faite par l’UNESCO en octobre 2024, consacrant Rabat comme la 26ème ville au monde à recevoir ce titre. Une reconnaissance du rôle de la capitale marocaine en tant que carrefour culturel, mais aussi de son engagement durable en faveur de la promotion de l’éducation, de la lecture et de la culture.