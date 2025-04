SIEL 2025: le SGG reçoit le Prix du stand accessible aux personnes en situation de handicap

Une allée et ses visiteurs du Salon international de l'édition et du livre (SIEL) 2025. (Y.Mannan/Le360)

Cette distinction vient saluer les efforts du SGG en faveur de l’accessibilité, notamment en matière d’accès à l’information juridique pour les personnes en situation de handicap, s’est félicité un communiqué. À ce titre, la direction de l’Imprimerie officielle, l’une des principales directions du SGG, «a développé plusieurs applications et programmes numériques permettant de consulter l’ensemble de ses publications».

Selon la même source, «ces outils sont dotés d’un moteur de recherche intégré avec fonction de reconnaissance vocale, facilitant l’accès aux contenus pour les personnes en situation de handicap visuel».

Lire aussi : SIEL 2025: le Secrétariat général du gouvernement met l’accent sur la digitalisation et l’inclusion des personnes en situation de handicap

Le communiqué ajoute que, dans le cadre de cette même dynamique, la direction de l’Imprimerie officielle a également procédé à «la transcription en braille de plusieurs textes juridiques, en plus de l’interprétation en langue des signes des différentes activités organisées durant les journées du SIEL».

«Ce prix vise à sensibiliser les participants et les organisateurs à l’importance de ces mesures pour assurer l’accessibilité aux personnes en situation de handicap», précise encore le communiqué, qui conclut que le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille a contribué à l’attribution de ce prix en présidant un jury chargé de visiter et d’évaluer l’ensemble des stands, espaces et installations du SIEL, en vue «de distinguer le stand offrant le meilleur niveau d’accessibilité aux personnes en situation de handicap».