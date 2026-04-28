Culture

SIEL 2026: l’exil et la mémoire à travers le récit d’Abdellah Ben Mlih et Mohamed Loubani

Abdellah Ben Mlih et Mohamed Loubani.

Au Salon international de l’édition et du livre (SIEL) 2026, le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) met en lumière la mémoire et l’exil à travers deux récits de vie. Abdellah Ben Mlih et Mohamed Loubani livrent, chacun à sa manière, une plongée intime dans l’histoire marocaine et la diaspora, entre roman et autobiographie.

Par La Rédaction
Le 28/04/2026 à 12h02

Le stand du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) au Salon international de l’édition et du livre (SIEL) accueillera, le 6 mai 2026 à 18h30, une rencontre‑débat autour de la mémoire et de l’exil à travers deux récits de vie poignants. Animée par Mohamed Métalsi, elle réunira Abdellah Ben Mlih et Mohamed Loubani. Ces deux auteurs ont en commun une vie passée en France et un retour vers les racines par l’écriture.

Abdellah Ben Mlih, universitaire reconnu, présentera son premier roman Imma, une femme improbable (Afrique Orient Éditions). Il y délaisse la rigueur des sciences politiques et des sciences humaines pour un récit romanesque, rendant hommage à une femme à l’intelligence aiguisée, figure emblématique d’une société marocaine en mutation au milieu du XXème siècle. L’histoire se déroule à Zaouia, un lieu dont la richesse offre au lecteur une plongée saisissante dans les profondeurs de la culture marocaine.

Lire aussi : SIEL 2026: Mohamed Métalsi présente «Le temps de Fès, du mythe à la métropole»

À ses côtés, le psychologue clinicien Mohamed Loubani dévoilera Né en 1955 –Chronique d’un temps disparu (Véronne Éditions). Après une carrière consacrée à écouter la souffrance d’autrui, Loubani livre une autobiographie de 420 pages. Il y mène une archéologie intime, de son enfance à Tanger aux silences de l’exil, en passant par le drame bouleversant de sa sœur cadette et le portrait attachant de sa mère Rahma.

Cette rencontre croisée au stand du CCME interrogera la transmission, l’identité et le rôle de la langue française comme refuge de l’intime. Un rendez‑vous incontournable pour saisir la richesse de la littérature de la diaspora.

Par La Rédaction
Le 28/04/2026 à 12h02
#Exil#Mémoire#SIEL#CCME#Mohamed Métalsi

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