Du détroit d’Ormuz à la confrontation systémique: pourquoi la crise avec l’Iran dépasse la simple escalade

Les pourparlers d’Islamabad n’ont pas seulement échoué: ils révèlent un basculement. Celui d’un moment diplomatique vers une dynamique ouvertement conflictuelle. Plus qu’un tournant, c’est en réalité le retour d’une logique de conflictualité latente, longtemps contenue mais jamais résolue.

Avec la crise d’Ormuz, la géographie redevient une arme stratégique. Le détroit s’impose comme un point névralgique de l’économie mondiale.

Au-delà des menaces initiales de fermeture brandies par l’Iran, l’hypothèse d’un blocus évoqué par le président américain introduit une rupture qualitative bien plus profonde des flux. Une telle mesure s’apparenterait à un quasi-acte de guerre, rompant brutalement avec l’optimisme qui avait accompagné l’ouverture des pourparlers à Islamabad.

Plus fondamentalement, nous assistons à un basculement: la géopolitique des flux s’impose désormais à celle des territoires.

Ce qui se joue à Ormuz dépasse le seul affrontement irano-américain: c’est l’équilibre même de l’économie mondiale et des chaînes d’approvisionnement énergétiques qui est en tension.

La guerre est fondamentalement asymétrique. Les États-Unis et Israël disposent d’une supériorité nette en matière de ciblage, de renseignement et de capacités aériennes. Mais l’asymétrie est devenue, côté iranien, une véritable doctrine.

Face à la puissance navale et aérienne américaine, l’Iran privilégie des moyens de nuisance: mines maritimes, drones, unités rapides, mobiles et difficiles à neutraliser. À la guerre conventionnelle des flottes et des avions de chasse ultra-modernes, Téhéran oppose une logique de dispersion, de saturation et d’autonomie, reposant sur des outils simples, décentralisés et rapidement déployables.

L’objectif n’est pas de remporter la guerre au sens classique, mais de rendre toute victoire adverse incertaine, coûteuse, voire impossible.

La guerre d’usure est désormais engagée des deux côtés. L’idée d’une guerre éclair, se soldant par la chute du régime — telle que présentée par Netanyahu à la Maison-Blanche — s’est révélée être une chimère. Une logique d’attrition s’est installée du côté iranien, misant sur le coût économique mondial et la pression sur les opinions publiques. La véritable question est désormais: qui pourra tenir le plus longtemps?

La résilience autoritaire du régime iranien semble bien plus solide qu’on ne le pense. Le paradoxe de la pression extérieure est qu’elle tend à renforcer le front interne, plutôt qu’à l’affaiblir — contrairement à ce que pourraient croire certains responsables américains, induits en erreur par leurs alliés israéliens. La solidité du régime repose sur un appareil sécuritaire puissant et un contrôle étroit de l’information. En réalité, la pression extérieure consolide souvent les régimes autoritaires au lieu de les fragiliser.

Le nucléaire iranien demeure un problème repoussé, non résolu. Certes, les capacités ont été dégradées par les frappes, notamment sur les infrastructures d’enrichissement, mais elles n’ont pas été durablement neutralisées. L’Iran conserve un savoir-faire, des stocks sensibles et une capacité de reconstitution significative.

Le potentiel nucléaire reste ainsi un levier stratégique latent: ni pleinement opérationnel, ni véritablement éliminé. Il s’inscrit dans une logique de seuil, où la capacité à relancer rapidement le programme constitue en soi un instrument de dissuasion et de négociation.

Les puissances intermédiaires comme le Pakistan ont été en quête de rôle dans la solution du conflit. La tentative de médiation a été louable vu les tractations d’avant la réunion. Mais il s’avère que les puissances moyennes ont des limites structurelles face aux grandes puissances. Nous sommes entrés dans un monde où les médiateurs existent, mais ne décident pas.

Ainsi, les Américains sont face à un dilemme stratégique majeur. Aucune des trois options dont ils disposent — escalade, gestion limitée ou retour à la négociation — ne constitue un choix optimal. Il est intéressant d’observer comment une superpuissance se trouve confrontée à des contraintes qu’elle ne maîtrise pas.

La confrontation devient dès lors systémique. Nous sommes en train de passer d’une crise à une confrontation structurée. Les nouveaux paramètres sont l’énergie comme arme, l’économie comme champ de bataille et la durée comme facteur décisif.

Ce que l’on observe, c’est un basculement silencieux mais profond. Il s’agit d’une reformulation de la thèse selon laquelle nous entrons dans une phase durable d’instabilité stratégique. Nous sommes au cœur d’une crise qui redéfinit les règles du jeu entre puissances, marchés et régimes.

Nous ne sommes plus dans une crise, mais dans un nouvel état du monde. Un monde où l’instabilité n’est plus une exception, mais une structure. Où la puissance ne se mesure plus seulement à la capacité de gagner une guerre, mais à celle d’imposer sa durée.