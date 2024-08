Centres d’appels: Moulay Hafid Elalamy nommé président du groupe Teleperformance

Les changements annoncés ce mercredi ont pour but de renforcer le top management et de mettre en œuvre un plan de succession pour son directeur général, Daniel Julien, qui a vu son mandat renouvelé par la même occasion, a souligné le groupe dans un communiqué.

Le groupe a également nommé Thomas Mackenbrock au poste de directeur général délégué, ajoutant que celui-ci aura la tâche de travailler aux côtés de Daniel Julien, auquel il a vocation à succéder, selon un calendrier qui sera fixé par un comité ad hoc. Ce comité est composé du président, Moulay Hafid Elalamy, du directeur général, Daniel Julien et du directeur général délégué, Thomas Mackenbrock.

Lire aussi : Le français Teleperformance va racheter Majorel, filiale du groupe Saham

«J’ai eu le plaisir de contribuer à la construction de la nouvelle gouvernance de Teleperformance. Elle est désormais plus agile et conforme aux meilleurs standards. Monsieur Daniel Julien a fait de ce groupe un leader mondial. Je me réjouis de participer, en étroite collaboration avec messieurs Julien et Mackenbrock, à la construction du futur de l’entreprise et de son management», a déclaré Moulay Hafid Elalamy.

En 2023, Teleperformance a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 8,3 milliards d’euros (9 milliards de dollars US) et un résultat net de 602 millions d’euros.