Les ambitions de Moulay Hafid Elalamy sur Teleperformance

L’homme d’affaires marocain Moulay Hafid Elalamy s’apprête à renforcer sensiblement sa présence au capital du groupe français Teleperformance, récemment rebaptisé TP. C’est ce qu’indique le magazine Jeune Afrique, en précisant que Saham Group, son holding d’investissement, envisagerait d’accroître sa participation afin de devenir le premier actionnaire de ce leader mondial de l’externalisation de la relation client.

Le 2 mars, Saham Group a conclu avec une banque un contrat d’échange de performance, connu sous le nom d’equity swap, portant sur des actions ordinaires de Teleperformance. L’opération porte sur un montant maximal de 355 millions d’euros. Ce mécanisme financier permet à l’investisseur de s’exposer à l’évolution du cours de l’action tout en préparant une montée progressive au capital, lit-on dans Jeune Afrique.

Saham Group détenait déjà environ 4% du capital de Teleperformance à la suite de la cession de ses participations dans Majorel, entreprise spécialisée dans les services de relation client. Cette transaction avait été réalisée conjointement avec le groupe allemand Bertelsmann, partenaire historique de Saham dans cette activité. La vente de Majorel à Teleperformance avait été conclue pour un montant d’environ 3 milliards d’euros, réglé en numéraire et en actions.

Cette nouvelle opération s’inscrit dans la stratégie de redéploiement engagée par Moulay Hafid Elalamy depuis plusieurs années, souligne Jeune Afrique. L’ancien ministre marocain de l’Industrie avait d’abord cédé, en 2018, son pôle d’assurances au groupe sud-africain Sanlam pour un montant d’environ un milliard de dollars. À la suite de cette transaction, il avait entrepris une réorganisation de ses activités afin de repositionner Saham Group dans plusieurs secteurs clés.

Dans le domaine financier, le groupe a réalisé en 2024 l’une des opérations les plus marquantes du marché marocain en acquérant la filiale locale de Société Générale. L’établissement a depuis été rebaptisé Saham Bank, marquant le retour du groupe dans la banque de détail et les services financiers. Parallèlement, Moulay Hafid Elalamy continue de s’intéresser au secteur de la relation client, activité qui a constitué l’un des piliers historiques de son groupe. En 2019, Saham s’était associé à Bertelsmann pour créer Majorel, devenu en quelques années un acteur majeur de l’externalisation des services clients à l’échelle mondiale.

Aujourd’hui, Teleperformance reste le numéro un mondial du secteur. Le groupe revendique une dynamique jugée solide, avec un chiffre d’affaires de 10,2 milliards d’euros en 2025, en progression de 1,3% par rapport à l’année précédente, à données comparables hors effets d’hyperinflation.

Malgré ces performances, l’entreprise évolue dans un contexte de transformation rapide du secteur, marqué notamment par l’essor de l’intelligence artificielle générative. «Cette mutation technologique a pesé sur la perception des investisseurs et sur la valorisation boursière du groupe, dont l’action est passée d’environ 400 euros en 2022 à près de 56 euros récemment», souligne Jeune Afrique.

Face à ces défis, Teleperformance a engagé une réorganisation de sa gouvernance et de sa stratégie. Depuis octobre 2024, Moulay Hafid Elalamy occupe la présidence du conseil d’administration. Dans le même temps, le groupe prépare un changement à sa direction exécutive. À compter du 16 mars, son fondateur Daniel Julien doit quitter ses fonctions de directeur général. Il sera remplacé par Jorge Amar, ancien senior partner du cabinet McKinsey, où il dirigeait les activités mondiales liées aux services clients numériques.

La nouvelle direction aura notamment pour mission de mettre en œuvre la stratégie baptisée «Future Forward». Ce plan vise à renforcer la transformation technologique du groupe et à améliorer sa rentabilité. L’entreprise s’est fixé un objectif d’économies annuelles de 100 millions d’euros grâce à l’intégration accrue de l’intelligence artificielle dans ses processus internes.

Le programme prévoit également le lancement de plus de 150 initiatives liées au développement et à la commercialisation des offres, ainsi que plus de 90 projets destinés à améliorer l’efficacité opérationnelle. Une revue stratégique du portefeuille d’activités figure également parmi les priorités annoncées par la direction.