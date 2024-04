Prise de contrôle de SGMB par le groupe Saham: les commentaires de Moulay Hafid Elalamy et Slawomir Krupa

Le groupe marocain Saham et le groupe Société Générale ont signé hier, jeudi 11 avril 2024, un contrat d’acquisition portant sur 57,67% du capital social et des droits de vote de Société générale marocaine de banques (SGMB) et ses filiales.

Commentant cette cession, le groupe Saham indique, dans un communiqué, qu’il «s’est forgé la conviction que SGMB et ses filiales, de par leur positionnement, leur solidité financière et la qualité de leurs effectifs, constituent une plateforme aux fondamentaux solides, permettant de doter le Maroc d’un nouveau groupe financier marocain, et au groupe Saham de mieux servir l’économie du Royaume».

Le président du fonds d’investissement, Moulay Hafid Elalamy, a ainsi affirmé que cette acquisition est destinée à rejoindre les actifs très long terme du groupe. «Saham s’inscrit dans la direction tracée par notre auguste Roi, dont les stratégies successives mises en œuvre, invitent les entrepreneurs marocains à s’investir davantage dans l’économie du Royaume. Cette acquisition sera financée par les capitaux propres du groupe Saham, issus de bénéfices d’investissements réalisés à l’international. Nous avons eu le plaisir, avec Société Générale, représentée par Slawomir Krupa, de tracer les contours d’un partenariat solide et de long terme entre nos deux groupes et d’envisager l’avenir dans la sérénité, pour la SGMB, ses clients et ses ressources humaines».

De son côté, Slawomir Krupa, directeur général de Société Générale, a mis en avant la continuité stratégique de cette cession. «Société Générale a bâti au fil des décennies une banque solide et reconnue au Maroc au service de plus d’un million de clients. Nous sommes convaincus que la qualité du projet de reprise par le Groupe Saham offrira de nouvelles perspectives de développement à ces activités et sera créatrice de valeur pour les clients et les collaborateurs. Société Générale est pleinement engagée à accompagner la transition et ravie de nouer un partenariat de long terme avec le Groupe Saham», a-t-il relevé.

La finalisation prévue d’ici fin 2024

À noter que la finalisation de ce projet d’acquisition est prévue d’ici fin 2024 et donnera lieu au lancement d’une offre publique d’achat (OPA) obligatoire sur les titres d’EQDOM, société cotée à la bourse de Casablanca. Et conformément à la réglementation en vigueur, cette opération est soumise à l’obtention des autorisations nécessaires, notamment les accords préalables de Bank Al-Maghrib (BAM), du Conseil de la Concurrence, de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) et de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).