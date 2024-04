L’insolente bonne santé de l’outsourcing au Maroc

Le Maroc établit un nouveau record dans l’outsourcing, avec un chiffre d’affaires à l’exportation de 17,9 milliards de dirhams en 2023, soit une hausse de 14% par rapport à 2022. Le Maroc est ainsi la deuxième meilleure destination d’externalisation d’Afrique.

Ces résultats exceptionnels, c’est Ghita Mezzour, ministre de la Transition Numérique, qui en a fait état sur les réseaux sociaux, indique le magazine Challenge. La ministre a également ajouté que le développement de l’économie numérique est soutenu par les atouts du Maroc, notamment son capital humain qualifié, ses talents dans divers domaines du numérique et des technologies modernes, et ses infrastructures de pointe.

Youssef Chraibi, CEO de Outsourcia, confirme. «Malgré la forte concurrence des destinations low-cost d’Afrique subsaharienne et le développement des solutions d’IA qui s’est accéléré ces deux dernières années, le marché marocain de l’outsourcing affiche une croissance sans précédent et a encore créé plus de 10.000 emplois en 2023!».

Le marché mondial des services aux entreprises est passé de 624 milliards de dollars en 2022 à 681 milliards de dollars en 2023, et devrait augmenter à un taux de croissance annuel de 8% jusqu’en 2027, révèle le Global Services Location Index (GSLI) 2023. «Selon le rapport, le Royaume du Maroc a fait un impressionnant bond de 12 places par rapport au classement de 2021 (40e position), le plaçant ainsi parmi les sept nations ayant enregistré la plus grande progression dans cet indice, aux côtés de puissances économiques mondiales telles que Singapour et le Canada», lit-on encore.

En Afrique, le Maroc se positionne derrière l’Égypte (classée 23ème au niveau mondial), bien qu’ayant gagné du terrain, tandis qu’il surpasse largement son voisin algérien, qui se trouve à la 71ème place mondiale. Dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), le Royaume s’érige en 4e position, précédé par les Émirats arabes unis (classés 21ème au niveau mondial), l’Égypte et la Turquie (classée 26ème au niveau mondial).