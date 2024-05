Près d’Agadir, des chiens errants imposent leur loi aux habitants

Certaines communes ont bien du mal à lutter contre la prolifération de meutes de chiens errants, comme à Drarga, près d’Agadir, où des quartiers entiers se sont encore une fois retrouvés envahis. Cette situation met en danger les personnes qui y vivent.

Selon Al Akhbar ce ce lundi 6 mai, des dizaines de chiens errants ont transformé ces derniers temps la vie des habitants des quartiers Meskina 1 et 2 en un véritable calvaire.

Selon des interlocuteurs interrogés par le quotidien, à la nuit tombée, des hordes de chiens apparaissent dans différentes rues de ce quartier, et empêchent les résidents d’y circuler paisiblement.

Confrontés à un grand nombre de chiens au-dehors, il leur est en effet de plus en plus difficile de sortir le soir.

Ceux qui se trouvent encore dehors à la nuit tombée et qui souhaitent regagner leur domicile doivent s’armer de courage pour oser traverser ces zones, investies par des chiens par dizaines.

Al Akhbar précise qu’en plus des dangers sanitaires que provoquent ces chiens, qui ne sont ni vaccinés ni n’ont reçu de traitements anti-parasitaires, leurs aboiements tout au long de la nuit sont la source d’une importante pollution sonore, ce a poussé un grand nombre de riverains à s’adresser aux autorités locales, pour leur intervention.

Les habitants des quartiers Meskina 1 et 2 espèrent en effet trouver un moyen de se débarrasser de ces meutes de chiens, et d’éliminer les risques qu’ils peuvent représenter pour leurs enfants et eux-mêmes.

Al Akhbar relaie le fait que les habitants de ces quartiers se souviennent encore du décès d’une fillette, qui avait perdu la vie après avoir été attaquée par des chiens errants.

La petite fille avait disparu après être sortie de sa maison. Les recherches qui avaient été lancées ont permis de la retrouver près du local appartenant à une entreprise sise dans ce quartier.

C’est d’ailleurs un agent de sécurité travaillant sur place qui avait informé sa famille et les voisins de ce qui avait pu avoir lieu. Tous n’ont pu que constater l’état critique dans lequel se trouvait la fillette, qui baignait dans son sang.

Peu après cette attaque, ont relaté les habitants du quartier à Al Akhbar, la petite fille est décédée, succombant à ses blessures.

Al Akhbar rappelle que les autorités d’Agadir et de sa région, en collaboration avec plusieurs départements ministériels, ont décidé de l’aménagement d’un lieu qui serait dédié aux chiens errants.

Un budget de 26 millions de dirhams a été prévu à cet effet, et les attentes des populations sont grandes, pour que ce projet se concrétise enfin.