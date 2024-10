Exclusif. Emmanuel Macron à Le360: «Une nouvelle page s’ouvre entre la France et le Maroc et je suis très heureux d’être ici»

Emmanuel Macron s’est exprimé au micro de notre média, Le360, ce mardi 29 octobre 2024, juste après avoir présidé la rencontre entrepreneuriale Maroc-France au siège de l’Université internationale de Rabat (UIR). Cet événement de grande envergure a été organisé en marge de la visite d’État de trois jours qu’il effectue au Maroc, répondant à l’invitation du roi Mohammed VI.

«Je suis heureux d’être ici», a-t-il déclaré avec enthousiasme, alors qu’il venait de conclure cette rencontre entre les représentants des patronats marocain et français, visant à renforcer la coopération économique entre les deux pays. «Il y a plein de projets, d’énergie et d’envie. L’objectif aujourd’hui est de les redoubler», a-t-il ajouté avec un brin d’humour, soulignant l’ambition des échanges et le climat cordial de cette visite.

🇲🇦🇫🇷 «Une nouvelle page vient de s’ouvrir entre le Maroc et la France», confie Emmanuel Macron au micro du 360 pic.twitter.com/GtFX3wLE9v — Le360 (@Le360fr) October 29, 2024

À la question de savoir si cette rencontre économique a abouti à des résultats concrets, le président français a répondu sans hésitation: «Il y a une nouvelle page de partenariat entre le Maroc et la France qui s’ouvre, y compris sur le continent et dans tous les secteurs.» Emmanuel Macron a ainsi souligné l’ambition d’une coopération élargie, non seulement bilatérale, mais aussi continentale. Il a conclu en exprimant sa satisfaction d’être au Maroc, renforçant l’esprit de cette visite d’État placée sous le signe du renouveau et de l’amitié.

La rencontre entrepreneuriale Maroc-France a abouti à pas moins de 21 accords de coopération, axés sur les projets stratégiques d’avenir. Parmi eux, on notera une Déclaration d’intention pour la fourniture d’un satellite de télécommunications Thalès Alenia Space, signée par Alenia Space (PDG Thalès), Hervé Derrey (DG adjoint de Thalès) et Ahmed Thoumi, DG de Panafsat.

Hier lundi, le roi Mohammed VI et Emmanuel Macron ont présidé au Palais des Hôtes Royaux à Rabat, la cérémonie de signature de plusieurs accords entre le Maroc et la France.

Visite d’État au Maroc : la cérémonie de signatures d’accords en présence du Président @EmmanuelMacron et du Roi Mohammed VI. pic.twitter.com/izTp30YlxQ — Élysée (@Elysee) October 28, 2024

On relèvera, entre autres, un Protocole d’accord relatif à la fourniture de rames à grande vitesse et leurs éléments de soutien. Cet accord porte sur un contrat pour l’acquisition de rames pour la Ligne à Grande Vitesse (12 fermes et 6 en option).

Autre projet, le Protocole d’accord entre le gouvernement du Royaume du Maroc et la Société SAFRAN pour la mise en place d’un site de maintenance et de réparation de moteurs d’avions.

En vertu de cet accord, la société envisage de réaliser un projet d’investissement consistant en la construction et l’équipement d’un atelier de maintenance et de réparation (MRO) de moteurs d’avions LEAP d’un montant d’investissement de près de 130 millions d’euros.