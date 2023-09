Drogues: en un mois, 112 trafiquants de l’boufa ont été interpellés

Ce 4 septembre, la Brigade nationale de police judiciaire (BNPJ) a initié une enquête sur le chef d’un réseau de distribution de l’boufa, une drogue dure et peu chère qui fait actuellement des ravages parmi les adolescents et les jeunes au Maroc, relaie Assabah de ce 5 septembre.

Ce chef d’un réseau était recherché depuis longtemps à Berrechid, aussi bien par les services de la police nationale que ceux de la gendarmerie royale.

L’individu a été interpellé en flagrant délit à El Gara, dans la province de Berrechid, un endroit qu’il avait choisi pour fuir les autorités.

Sur la base d’informations détaillées fournies par la Direction générale de surveillance du territoire national (DGST), les éléments de la BNPJ ont pu l’interpeller en possession de psychotropes, de bouteilles d’alcool et d’armes blanches qu’il comptait revendre à Berrechid, à Settat et à Casablanca.

Au cours de son interpellation, 100 litres d’eau de vie, 300 bouteilles de boissons alcoolisées et six doses de l’boufa ont été saisis. Des produits chimiques, des bouteilles en plastiques et des armes blanches ont également été retrouvés. D’autres produits prohibés ont été saisis, dont un kilogramme de kif.

Par ailleurs, le quotidien précise que depuis le 4 août dernier, ce sont au total 112 individus, impliqués dans le trafic de l’boufa qui ont été interpellé, et 1413 kilogrammes de cette drogue ont été saisis à la suite de plusieurs opérations menées par les autorités dans différentes villes du Royaume: Casablanca, Settat, Rabat, Fès, Tanger, Laâyoune, El Jadida et Khouribga.

D’après le quotidien, les opérations des autorités se sont concentrées sur l’axe Casablanca-Settat. Ces opérations ont permis de démanteler un réseau spécialisé dans le trafic et la commercialisation de l’boufa, actif à Lahraouiyine, Deroua, Mediouna, Rahma et Bouskoura.