En images, les moments forts de l’ouverture de la 47ème Conférence des dirigeants arabes de la police et de la sécurité

Abdellatif Hammouchi, patron du pôle DGSN-DGST, présidant les travaux de la 47ème Conférence des dirigeants arabes de la police et de la sécurité.

Une organisation impeccable où rien n’est laissé au hasard. La police marocaine, en plus de son professionnalisme reconnu de par le monde entier, maîtrise l’art de bien recevoir. Elle en a donné encore une fois la preuve à l’occasion de la 47ème Conférence des dirigeants arabes de la police et de la sécurité, organisée les 6 et 7 décembre à Tanger.

Dans ce film institutionnel réalisé pour le compte de la DGSN, on peut revivre ces moments de l’ouverture de l’événement. Les invités ont été reçus dans la pure tradition du Royaume dans le cadre féerique de la ville du Détroit. Tous les responsables arabes de la police et de la sécurité ont répondu présents pour cette édition.

Le conclave de deux jours a connu également la participation du secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, du président de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), du président de l’Université arabe Naif des sciences sécuritaires (NAUSS) ainsi que de six organisations régionales et internationales.

Abdellatif Hammouchi, patron du pôle DGSN-DGST, a prononcé l’allocution d’ouverture et de bienvenue en revenant sur les plus grands défis auxquels fait face le monde aujourd’hui et qui sont liés à l’expansion de la menace terroriste, aux réseaux criminels organisés, aux réseaux de trafic de stupéfiants…

Les délégations participantes ont été conviées à observer une minute de silence à la mémoire des victimes du séisme du 8 septembre dernier. L’occasion aussi pour la DGSN de diffuser un film sur son intervention capitale dans les opérations de secours et d’aide aux populations sinistrées.

Lors de la première journée, la DGSN a été félicitée pour le choix qui a été porté sur elle pour abriter les travaux de l’assemblée générale d’Interpol en 2025. Et un autre sacre pour la route: la police marocaine a remporté le prix de la meilleure capsule de sensibilisation, avec une vidéo institutionnelle mettant en exergue les sacrifices consentis par les éléments de la police lors des opérations d’assistance et de secours menées suite au séisme d’Al Haouz.