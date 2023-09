Canicule et feux de forêt: huit provinces classées en risque extrême ce weekend

Un bombardier Canadair à l'oeuvre pour éteindre un feu de forêt dans la région de Tanger, le 12 août 2023.. AFP or licensors

L’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) a classé plusieurs provinces en niveau extrême de risque d’incendies de forêt alors que d’autres sont placées en niveau élevé pour la période allant du jeudi 28 septembre au dimanche 1er octobre.

Cette alerte, diffusée en prévision de la vague de chaleur actuelle touchant plusieurs régions du Maroc avec des températures pouvant atteindre jusqu’à 43°C, entre dans le cadre du système établi par l’ANEF afin d’anticiper les incendies de forêt au Maroc en produisant de manière journalière et par le biais de ses modèles scientifiques de prédiction des cartes identifiant avec précision les zones à risque sur l’ensemble du territoire national.

Carte du risque des incendies de forêts publiée par l'agence nationale des eaux et forêts.

Les anaylses sont faites en fonction des types de forêts et leurs niveaux de combustibilité et d’inflammabilité, ainsi que des paramètres topo-climatiques. L’ANEF a ainsi repéré un risque extrême de niveau rouge dans les provinces de Taroudant, Kénitra, Béni Mellal, Khénifra, Taounate, Taza, Larache et Ouezzane.

Le risque est élevé (niveau orange) dans les provinces d’Al Hoceima, Chefchaouen, Tanger-Assilah, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Sidi Kacem, Essaouira, Azilal, Sefrou. Le risque moyen (niveau jaune) concerne les provinces d’Al Haouz, Chichaoua, Driouch, Nador, Ifrane, Guercif, Fahs-Anjra, Tétouan et M’Diq-Fnideq.

Partant des résultats de son analyse, l’ANEF appelle les citoyens, les visiteurs et les riverains des forêts en particulier à prendre les précautions nécessaires pour éviter les départs de feux de forêt. L’autre mesure importante est celle d’alerter le plus rapidement possible les autorités en cas d’observation de fumées ou de comportements suspects.