Lutte contre les feux de forêt: premier vol d’essai réussi pour le troisième Canadair CL-415EAF acquis par le Maroc

Dans le cadre de l’expansion et de la modernisation de son arsenal de lutte contre les feux de forêt, le Maroc a procédé à l’acquisition d’avions Canadair de type CL-415EAF. Le troisième de ces appareils, immatriculé CN-ATT C/N:1106, a récemment effectué son premier vol d’essai à Calgary, au Canada. L’annonce a été faite, ce vendredi 23 février sur Facebook, par le forum spécialisé dans les questions de défense Far-Maroc.

De fabrication canadienne, le CL-415EAF est reconnu pour ses performances en matière de lutte contre les incendies. L’avion peut effectuer plusieurs rotations par heure pour écoper, puis larguer sur les feux un peu plus de 6.000 litres d’eau en quelques secondes.

Le modèle EAF (Enhanced Aerial Firefighter) en particulier intègre des améliorations significatives par rapport aux versions précédentes. Sa capacité à atterrir et décoller sur de courtes distances le rend indispensable dans des régions difficiles d’accès, ce qui permet des interventions plus précises et efficaces sur les feux de forêt.

Très maniable, cet avion doté d’une vitesse de croisière maximale de 359 km/h permet aux pilotes de contourner des obstacles tels que des coudes de rivière, toujours en mode vol, tout en continuant à écoper de l’eau.

Pour rappel, le Maroc a reçu son premier CL-415EAF, immatriculé CN-ATS, numéro de série 1095, au début du mois de mai 2023. Quant au CL-415EAF immatriculé CN-ATR, numéro de série 1090, il continue de subir une mise à niveau de son cockpit et de ses équipements de navigation par Cascade Aerospace à l’aéroport d’Abbotsford, au Canada, afin d’obtenir des certifications et des autorisations en vue de cette nouvelle mise à niveau technologique, qui sera par la suite généralisée à l’ensemble de la flotte.

Ces avions spécialisés renforcent significativement les capacités de réponse rapide du Maroc face aux incendies, soulignant l’importance d’équipements spécialisés dans la gestion des catastrophes naturelles.