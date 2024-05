Intelligence artificielle: les Marocains sont-ils prêts?

Une enquête menée par le Boston consulting group (BCG), un cabinet international de conseil en stratégie («How people really feel about GenAI», «Comment les gens ressentent vraiment l’Intelligence artificielle générative») a permis d’étudier l’utilisation d’utilisateurs de l’IA et de l’IA générative, aussi bien dans leur vie personnelle que sur leur lieu de travail.

L’étude a été conduite auprès 21.000 consommateurs issus de tous les continents. En tout, 21 pays ont été étudiés, dont le Maroc.

Selon les conclusions de cette étude menée à l’échelle planétaire, plus de 80% des répondants connaissaient la GenAI, et un quart des participants l’avaient déjà utilisée, indique L’Économiste de ce mardi 7 mai.

Le quotidien précise que «cette opinion générale est partagée par les consommateurs marocains interrogés dans le cadre de cette enquête. 80% d’entre eux ont confirmé connaître des outils GenAI comme ChatGPT et 38% disent avoir utilisé la plateforme».

Ces niveaux sont en ligne avec les taux d’adoption perçus à l’échelle mondiale, commente Zineb Sqalli, directrice générale et associée de BCG Maroc.

L’enthousiasme pour cette technologie est réel mais globalement, une part importante des interrogés évoque des risques potentiels liés à une mise en œuvre irresponsable, explique le quotidien, qui relaie le fait qu’environ 40% (44% au Maroc) des consommateurs sont enthousiasmés par les différents usages de l’IA, mais que 28% des personnes interrogées (35% au Maroc) ont un avis plus mitigé.

L’Économiste indique que «de plus, ils ont exprimé des préoccupations franches concernant l’IA. D’une part, 33% (22% au Maroc) des personnes interrogées s’inquiètent de la sécurité des données et de l’utilisation éthique de l’IA, et 30% de la possibilité que l’IA remplace les travailleurs dans certains emplois. D’autre part, 10% des répondants ont indiqué une inquiétude quant à l’impact environnemental de la GenAI».

Toutefois, 39% des participants à cette étude se sont dits optimistes sur l’impact de l’IA dans l’amélioration de leur vie quotidienne. De plus, 32% des personnes interrogées se sont dites enthousiastes à propos de son potentiel en ce qui concerne des percées scientifiques et médicales.

S’agissant de l’utilisation dans le milieu professionnel, les répondants ont une perspective plus positive à l’égard de la GenAI, et près de 70% d’entre eux se sont déclarés enthousiasmés par cette technologie.

Plus de 60% ont estimé que l’IA aidera dans l’apprentissage et l’éducation, et 55% anticipent une augmentation de l’efficacité au travail.

Le Maroc figure parmi les dix pays les plus enthousiastes quant à l’impact de l’IA sur les lieux de travail, selon cette enquête du Boston consulting group.

Ce sont près de 71% des personnes interrogées se sont dites enthousiastes (contre seulement 14%, en moyenne dans le monde). Ce trend est cohérent avec les niveaux d’enthousiasme observés dans les pays dont la catégorie d’âge des plus jeunes est importante, ceux-ci étant plus «digital natives», a expliqué Zineb Sqalli.