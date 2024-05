IA et mammographie: bientôt une collaboration entre hôpitaux israéliens et marocains?

Le programme national de dépistage en Israël, qui encourage les femmes de plus de 40 ans à se soumettre à des mammographies régulières, a été renforcé par l’adoption d’un logiciel d’IA approuvé par la FDA américaine (Food and Drug Administration). Cette technique qui a fait ses preuves depuis son implémentation initiale à l’Hôpital Beilinson en 2021, est désormais utilisée dans l’ensemble du réseau Clalit, le plus grand fournisseur de soins de santé et HMO (Health Maintenance Organization) qui englobe plusieurs hôpitaux et cliniques à travers l’État hébreu.

Cette technique a permis d’examiner de plus près plus de 15.000 mammographies, identifiant des tumeurs jusqu’alors non détectées et augmentant significativement les chances de détection précoce du cancer du sein. Selon Ahuva Grubstein, cheffe du département de mammographie de Beilinson, l’expérience israélienne avec cette technologie d’IA en mammographie pourrait servir de modèle à une collaboration internationale, notamment avec le Maroc. Bien qu’aucun partenariat formel n’ait encore été établi, l’ouverture est manifeste et l’intérêt mutuel pour un tel échange de connaissances et de compétences est palpable: «Les résultats que nous avons obtenus avec ce programme sont si encourageants que nous serions heureux de partager notre expertise.»

Lire aussi : Intelligence artificielle: bientôt un programme pour prédire la date de votre décès?

Ahuva Grubstein explique que le centre médical Beilinson en Israël, l’un des principaux hôpitaux du pays, a récemment achevé le projet pilote impliquant l’utilisation de cette technologie d’IA. Celle-ci a pu faciliter la détection précoce de tumeurs jusque-là non repérées, renforçant ainsi nettement les capacités de diagnostic et augmentant de manière significative les probabilités de dépistage précoce du cancer du sein chez les femmes de plus de quarante ans.

Cette technique, poursuit cette responsable, a également facilité l’élaboration de stratégies de dépistage personnalisées pour celles à risque. «Suite à la réussite de ce projet, ce dispositif a été mis en place et étendu à l’ensemble du réseau Clalit Health Services, y compris dans ses centres de mammographie répartis dans tout le pays», se félicite la cheffe du département de mammographie de Beilinson. Ce programme d’iCAD, déjà approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) américaine, se distingue par sa capacité à évaluer le risque de développement tumoral dans les deux années suivantes et à avoir une visibilité à travers les tissus denses, ce qui accroît les chances de détection précoce.

Un appareil utilisé au Beilinson Hospital pour détecter les tumeurs (Crédit: Beilinson Hospital)

Concrètement, cette technique se concentre principalement sur l’analyse d’image, domaine où les innovations sont particulièrement marquantes en radiologie et en mammographie. Le logiciel iCAD joue un rôle crucial non seulement en détectant le cancer de manière fiable, mais aussi en évaluant le risque de cancer à court terme. Il fournit une seconde lecture qui améliore la précision des diagnostics de mammographies et stratifie les risques, permettant des interventions ciblées et personnalisées.

«Par exemple, une femme à haut risque pourrait se voir recommander des mammographies annuelles et des échographies semestrielles, tandis qu’une femme à faible risque pourrait avoir des examens moins fréquents. Ce processus, intégralement numérisé, permet aux patients de recevoir leurs résultats via une application, où les interprétations de l’IA sont clairement indiquées et prises en compte par les radiologues spécialisés», signale Ahuva Grubstein.

Si aucun accord formel n’a encore été signé pour étendre l’utilisation de cette technique IA au Maroc, l’enthousiasme mutuel laisse présager une alliance future dans le domaine du dépistage et du diagnostic du cancer du sein.