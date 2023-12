Intelligence artificielle: bientôt un programme pour prédire la date de votre décès?

Parmi les nouvelles fonctionnalités de l’intelligence artificielle (IA), rapporte le magazine Science & Vie, figurera bientôt celle de deviner l’avenir et plus précisément le jour de votre trépas. Si la science et la médecine établissent de longue date des parallèles entre hygiène de vie et santé, l’IA s’annonce encore plus prometteuse dans ses prédictions quant à la longévité, aux facteurs qui la favorisent et ceux qui lui sont nocifs.

Ce sujet passionnant et effrayant à la fois a fait l’objet d’une étude portée par une équipe de l’Université Northeastern, de l’Université technique du Danemark et de l’Université de Copenhague. Sur la base de données comprenant des biais sociodémographiques intégrés appartenant à six millions de Danois, et transposables sur tout autre individu dans le monde, les scientifiques ont entraîné leur moteur d’IA à prédire l’espérance de vie des sujets étudiés, via le même procédé d’entraînement que celui adopté pour former ChatGPT à utiliser les mots et les phrases en autonomie, explique la publication.

Cette IA, baptisée Life2vec, a ainsi été entraînée à déterminer tous les évènements d’une vie, incluant à ces prédictions tous les facteurs -parmi lesquels le revenu mensuel ou encore le niveau d’éducation- susceptibles d’être nocifs pour la santé. Testée sur des causes de décès connus, l’intelligence artificielle s’est avérée encore plus performante et précise dans ses prévisions que les méthodes actuelles, exception faite, cela va de soi, des accidents et autres aléas de la vie qui, eux, restent impossibles à prédire.