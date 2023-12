Préparation à l’IA: le Maroc dans le top 5 en Afrique

Le Maroc figure dans le top 5 africain en matière de préparation à l’intelligence artificielle (IA). C’est ce que révèle le cabinet de conseil britannique Oxford Insights dans son rapport annuel «Government AI Readiness Index 2023». Avec un score de 43,34 sur 100, le Royaume (88ème mondial) occupe la 5ème place sur le continent, derrière Maurice (53,27; 61ème), l’Égypte (52,69; 62ème), l’Afrique du Sud (47,28; 77ème) et la Tunisie (46,07; 81ème).

Cet indice mesure le niveau d’intégration efficace et responsable de l’IA dans les services publics dans 193 pays. Pour ce faire, il se base sur 39 indicateurs, répartis en dix dimensions couvrant trois piliers: «gouvernement» (vision stratégique dans le développement de l’IA, notamment à travers des compétences qualifiées, une réglementation appropriée et une attention aux risques éthiques), «secteur technologique» et «infrastructures et données».

Meilleure performance dans les «infrastructures et données»

Le Maroc a réalisé sa meilleure performance au niveau des «infrastructures et données» avec un score de 56,79 sur 100. En revanche, des efforts restent à faire dans les segments «gouvernement» et «secteur technologique», des indicateurs dans lesquels le Royaume a respectivement obtenu 37,54 et 25,69 sur 10.

Dans la région Moyen-Orient Afrique du Nord (MENA), le Maroc se positionne à la 12ème place, dans un classement dominé par les Émirats arabes unis (16ème mondial), le Qatar (34ème) et Oman (50ème). Au niveau mondial, les États-Unis restent leaders, comme lors du précédent classement, devant Singapour, le Royaume-Uni, la Finlande et le Canada.

«Les gouvernements s’efforcent non seulement de favoriser l’innovation en matière d’IA et d’établir des cadres réglementaires, mais intègrent aussi cette technologie dans les services publics. Cependant, comprendre les mécanismes qui garantissent une mise en place efficace de l’IA reste un défi», souligne Oxford Insights.

Rappelons que lors d’un colloque organisé en octobre dernier à Rabat en partenariat avec l’UNESCO sous le thème «L’utilisation et le développement d’une intelligence artificielle responsable au Maroc - Fédérer autour d’une vision commune et inclusive», la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour, avait mis l’accent sur l’importance du rôle de l’IA tout en soulignant la nécessité «de son utilisation et son développement» de manière responsable au Maroc.

«L’intelligence artificielle est une nécessité pour le progrès. Cependant, l’éthique est aussi primordiale et importante pour l’humanité», avait-elle précisé.