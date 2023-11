L’intelligence artificielle fait son entrée dans toutes les disciplines

Le Maroc marque un pas de plus vers la digitalisation de son enseignement supérieur. Dans le cadre de sa stratégie de formation numérique, le Royaume a introduit des modules de formation obligatoire en intelligence artificielle et numérique pour les étudiants de tous les domaines d’étude, indique l’agence Ecofin, une agence d’information économique africaine basée à Yaoundé et à Genève, créée en décembre 2010.

«Nous voulons que la jeunesse marocaine soit à jour dans le domaine du numérique, dans le cadre du plan national d’accélération de transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nous avons intégré l’intelligence artificielle et le numérique à tous les niveaux, que ce soit en licence de droit ou en économie. Tous les domaines d’études bénéficieront de modules obligatoires traitant de l’intelligence artificielle», a confié le ministre de l’Enseignement supérieur, Abdellatif Miraoui, cité par l’agence.

Cette résolution est une conséquence du projet de formation numérique annoncé plus tôt. Le 15 novembre dernier, le royaume a dévoilé son ambition de former 22.500 diplômés par an dans le domaine du numérique d’ici 2027. La mise en œuvre de cette initiative a conduit à la signature d’un accord de collaboration entre les ministères de la Transition numérique, de l’Enseignement supérieur et de l’Économie.

«Les universités ont été appelées à introduire les modules de ces disciplines dans toutes les formations», lit-on. Pour les autorités marocaines, cette initiative améliorera l’employabilité des diplômés et permettra au pays de disposer d’une ressource humaine de qualité pour réussir sa transition numérique.