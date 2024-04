Intelligence artificielle: Meta AI débarque sur WhatsApp, Instagram, Facebook et Messenger

Jusqu’à présent discret, Meta AI, l’assistant d’intelligence artificielle (IA) générative du groupe Meta, va figurer de façon plus proéminente sur les réseaux et messageries du groupe californien: Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp. Meta AI est aussi plus performant grâce à la nouvelle version du modèle de langage sous-jacent, Llama 3, aussi lancé jeudi par l’entreprise.

«Nous pensons que Meta AI est désormais l’assistant d’intelligence artificielle le plus intelligent que vous puissiez utiliser en accès libre», a déclaré Mark Zuckerberg, le patron du leader mondial des réseaux sociaux, dans une vidéo sur Instagram.

Introducing Meta Llama 3: the most capable openly available LLM to date.



Today we’re releasing 8B & 70B models that deliver on new capabilities such as improved reasoning and set a new state-of-the-art for models of their sizes.



Today's release includes the first two Llama 3… pic.twitter.com/Q80lVTeS7m — AI at Meta (@AIatMeta) April 18, 2024

Les géants technologiques sont engagés depuis plus d’un an dans une course effrénée au développement et déploiement de l’IA générative. En tête, OpenAI, qui a lancé cette nouvelle vague technologique avec ChatGPT, son principal investisseur Microsoft, et son concurrent Google, rivalisent à coups de robots conversationnels et autres assistants virtuels.

Grâce à Llama 3, Meta AI est censé donner de meilleures réponses aux requêtes des utilisateurs, générer des images plus rapidement. Et il a accès à des informations en temps réel via les moteurs de recherche Google et Bing.

L’avantage des réseaux sociaux

L’assistant va aussi être plus facile à utiliser sur un site web dédié (meta.ai) et sur toutes les applications du groupe, dans plus de pays qu’avant. «Nous l’avons intégré dans le champ de recherche en haut de Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, de sorte que chaque fois que vous avez une question, vous pouvez simplement la poser à cet endroit», a insisté Mark Zuckerberg.

Les outils d’IA générative de Meta sont moins connus et moins utilisés par les consommateurs que ceux de ses concurrents, selon Debra Williamson, analyste de Sonata Insights, mais l’entreprise «a encore le temps de rattraper son retard». «Grâce à ses réseaux sociaux elle dispose d’une base d’utilisateurs massive pour tester des expériences d’IA», détaille-t-elle.

Le groupe californien a dû investir massivement pour rejoindre la course à l’IA générative et a adopté une stratégie différente: son modèle de langage est «open source» pour les entreprises et chercheurs. Meta entend ainsi démocratiser cette technologie puissante et diminuer les risques liés à son utilisation. «Notre objectif dans un avenir proche est de rendre Llama 3 multilingue et multimodal, capable d’intégrer plus de contexte et (...) meilleur en raisonnement», a détaillé l’entreprise.

«Du point de vue commercial, Meta a un énorme avantage lorsqu’il s’agit de créer des services financés par la publicité», alors qu’OpenAI n’a pas d’expérience dans ce domaine, et «dépend des abonnements payants à ChatGPT et des ventes de services aux entreprises», souligne-t-elle.