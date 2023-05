Tarik El Aroussi, nouveau président du directoire de la Société d'exploitation des ports.

Ingénieur industriel (option mécanique) de l’Institut supérieur industriel de l’Etat (Verviers, Mulhouse), Tarik El Aroussi est titulaire d’un master en gestion de l’innovation et de la technologie de l’Université Dauphine co-habilitée avec les mines Paris (2001-2002).

Il est également titulaire d’un master en finance d’entreprises et marchés des capitaux de l’Institut des études politiques de Paris (2006-2007).

M. El Aroussi dispose aussi d’une expérience professionnelle, notamment en tant que directeur de la stratégie et la planification à l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord en 2006, puis directeur du pôle suivi des participations Ithmar Capital-Rabat en 2012.

Depuis 2017, il est membre du directoire du groupe Tanger Med en charge du pôle services, de l’international et de la RSE.