Le port Tanger Med dans le Top 20 mondial des ports à conteneurs

Tanger Med a été classé 19ème sur 500 ports à conteneurs dans le monde, selon le dernier classement de référence d’Alphaliner publié en mars 2024.

Un total de 8.617.410 conteneurs EVP (Équivalent Vingt Pieds) ont été traités dans ce complexe portuaire en 2023, en croissance de 13,4% par rapport à 2022. Ce volume de trafic conteneurisé a propulsé le port Tanger Med parmi les géants portuaires mondiaux, reflétant son importance stratégique dans le commerce maritime international.

Situé au carrefour des principales routes maritimes, il jouit d’une position stratégique, offrant un accès direct sans détour aux lignes majeures Est-Ouest et Nord-Sud. Sa capacité à traiter jusqu’à 9 millions de conteneurs EVP, associée à sa connectivité maritime étendue vers 180 ports dans 70 pays, fait de lui un pivot essentiel pour les grandes alliances maritimes comme 2m, Ocean Alliance et The Alliance.

Un hub portuaire de référence

Depuis sa mise en service en 2007, Tanger Med a su se positionner comme un hub de transbordement de premier plan en Méditerranée. Il s’est érigé en plateforme vitale pour le développement des échanges entre le Maroc et le monde, grâce notamment à ses infrastructures de liaison ferroviaire et autoroutière, augmentant ainsi son attractivité pour l’exportation et la connectivité.

La gestion des escales maritimes au port Tanger Med est entièrement dématérialisée à travers son Port Community System. Ce système permet de traiter de manière instantanée, sécurisée et collaborative, les demandes d’attribution des postes à quai et des services complémentaires, documents d’escale, ordre des mouvements de navires, priorité d’escale, entre autres, ce qui contribue à réduire significativement les délais d’attente des navires.

Le classement d’Alphaliner des ports à conteneurs est, pour rappel, une évaluation globale et reconnue dans l’industrie maritime qui classe les ports du monde entier en fonction de leur trafic de conteneurs, mesuré en EVP (Équivalent Vingt Pieds), qui est une unité standard dans l’industrie du transport maritime pour comptabiliser le volume de conteneurs.

En fournissant une analyse comparative des performances et des capacités des ports à conteneurs, le classement d’Alphaliner est une ressource précieuse pour les opérateurs de navires, les investisseurs, les analystes et les décideurs politiques dans le secteur maritime. Il permet de comprendre les dynamiques de concurrence, d’identifier les hubs logistiques clés et d’évaluer l’importance stratégique des ports dans le commerce mondial.