Dématérialisation, échanges avec l’UE... Comment Tanger Med et le port d’Algésiras entendent renforcer leur connexion maritime

Les ports de Tanger Med et d’Algésiras souhaitent renforcer leur connexion maritime pour stimuler les échanges commerciaux entre le Maroc et l’Espagne. C’est ce qui ressort d’une de la table ronde «La connexion maritime entre le port de Tanger Med et le port d’Algésiras: un modèle pour l’intégration des chaînes logistiques régionales», organisée mercredi 6 mars à Casablanca par Tanger Med Port Authority (TMPA), l’Autorité portuaire de la baie d’Algésiras (APBA) et l’Association marocaine des exportateurs (ASMEX). Une rencontre qui a enregistré la participation de plusieurs experts marocains et espagnols du transport et de la chaîne logistique maritime et portuaire.

Les deux grands complexes portuaires de la Méditerranée avaient déjà signé un mémorandum d’entente en 2019, pour faciliter le transport de passagers et de marchandises. «Cet accord symbolisait la volonté des deux ports de consolider leur coopération et d’améliorer leurs chaînes logistiques maritimes, pour promouvoir le développement durable face aux défis du commerce maritime mondial», a déclaré Hassan Abkari, directeur général de TMPA, ajoutant que «les relations économiques entre le Maroc et l’Espagne, renforcées par cette relation stratégique entre les deux ports, joue un rôle pivot dans le développement des infrastructures portuaires marocaines et espagnoles».

«Transformer le détroit de Gibraltar en un passage par excellence des flux du commerce régional»

Aujourd’hui, Tanger Med, quatrième port à conteneurs le plus performant au monde, selon l’édition 2022 de l’indice mondial de performance des ports à conteneurs (CPPI), envisage de consolider ce partenariat stratégique avec son voisin ibérique. «Le port de Tanger Med a démontré son rôle crucial en tant que point névralgique pour le commerce, avec des performances remarquables en termes de trafic de conteneurs et d’accueil de navires», a rappelé Hassan Abkari.

D’après le DG de TMPA, le détroit de Gibraltar représente bien plus qu’une frontière naturelle, c’est un pont entre deux continents, un carrefour vital pour le commerce mondial, un symbole de connexion et de coopération. D’où l’ambition de Tanger Med «de transformer ce détroit en un passage par excellence des flux du commerce régional».

Stimuler la croissance et les échanges commerciaux avec l’UE

Parallèlement au projet de consolidation du partenariat avec Tanger Med, le port d’Algésiras ambitionne de renforcer sa compétitivité logistique avec d’autres ports espagnols. «Le port d’Algésiras a débloqué un fonds public important de 1,775 milliard d’euros pour renforcer sa compétitivité logistique. L’objectif est de connecter le port avec un réseau de ports secs espagnols allant jusqu’à la région de Saragosse, distante de 966 km d’Algésiras», a fait savoir Gerardo Landaluce.

Embajador @EmbEspRabat participó ayer en #Casablanca en jornada sobre la conexion marítima e integracion de cadenas logísticas entre @puertoalgeciras @TangerMed, un modelo de colaboración exitosa en beneficio mutuo.@ASMEX_Maroc pic.twitter.com/leNC8cg51J — EmbajadaEspañaMarruecos (@EmbEspanaRabat) March 7, 2024

Bien évidemment, le renforcement de ce partenariat est une aubaine pour les exportateurs marocains. C’est ce qu’a d’ailleurs souligné le président de l’ASMEX, Hassan Sentissi, estimant que «les synergies entre Tanger Med et Algésiras, principaux ports de la Méditerranée, sont appelés à se renforcer pour une meilleure intégration régionale afin de stimuler la croissance et les échanges commerciaux avec l’Union européenne».

Pour le nouvel ambassadeur d’Espagne au Maroc, Enrique Ojeda Vila, qui effectuait sa première sortie officielle depuis son installation à Rabat, à la mi-février dernier, le contexte actuel, marqué par de grandes difficultés notées dans les chaînes d’approvisionnement, particulièrement exacerbées par la guerre russo-ukrainienne, encourage le renforcement de la connexion maritime entre les deux ports. «Les ports de Tanger Med et d’Algésiras permettent de créer un pont entre le Maroc et l’Espagne. L’opération Marhaba constitue un modèle réussi de connectivité maritime de ces deux ports», a-t-il noté, tout en insistant sur la nécessité de moderniser les infrastructures portuaires pour faciliter ce partenariat.

Rappelons qu’un total de 2,84 millions de passagers et 642.000 véhicules ont transité du 15 juin au 15 septembre 2023 entre le Maroc et l’Espagne, principalement entre Tanger Med et les ports espagnols d’Algésiras et de Tarifa lors de l’opération Marhaba, d’après le ministère marocain du Transport et de la Logistique. À la date du 15 août 2023 en particulier, Tanger Med avait déjà accueilli plus de 450.000 passagers et plus de 680.000 véhicules, soit une hausse de 45% par rapport à l’édition de 2022.

Dématérialisation et digitalisation des procédures

Pour réussir une véritable connexion maritime, les deux ports doivent relever plusieurs défis, dont principalement la dématérialisation et la digitalisation des procédures. «La fluidification des passages portuaires et la réduction du temps de transit devraient s’améliorer à travers le renforcement de la dématérialisation et la digitalisation des procédures au niveau des deux ports», a indiqué Hassan Sentissi.

Hicham Mellakh, président de la commission Logistique et foncier de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), a abondé dans le même sens, déclarant que les deux ports «doivent miser sur la digitalisation, notamment à travers l’intégration de technologies liées à l’intelligence artificielle, en renforçant les compétences de leurs collaborateurs, pour simplifier les procédures douanières et favoriser l’intégration de leurs chaînes logistiques».

Enfin, les deux experts, à l’instar de plusieurs de leurs homologues, ont également mis l’accent sur la nécessité, pour Tanger Med et Algésiras, de développer des solutions de décarbonation du trafic maritime, à travers l’utilisation des énergies renouvelables, pour s’aligner sur les standards de nos marchés d’exportations.