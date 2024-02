Transport maritime: Cosco Shipping ouvre une nouvelle succursale au Maroc et annonce de futures lignes vers Tanger Med et Agadir

La compagnie maritime chinoise Cosco Shipping Lines confirme ses ambitions au Maroc. Le quatrième opérateur mondial de fret maritime de conteneurs a ouvert, ce jeudi 1er février à Casablanca, sa nouvelle succursale Cosco Shipping Lines Morocco, en présence de Li Changlin, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Chine au Maroc. Cette SARL, dirigée par Lu Yuxin, remplace son ancienne structure Cosmo Shipping & Logistics présente dans le Royaume depuis 2015.

Plus de deux tiers du capital de la nouvelle société sont détenus par Cosco Shipping Lines et le reste par Michael Duhamel, fondateur de Cosmo Shipping & Logistics. «Nous avons décidé de créer cette nouvelle entreprise pour délivrer des services à nos clients et promouvoir les échanges commerciaux entre le Maroc et ses différents partenaires», a indiqué Lu Yuxin dans une déclaration pour Le360. Selon lui, le Royaume occupe une position stratégique dans le transport maritime mondial, en tant que point de passage obligé pour les routes est-ouest et nord-sud.

Pour Wang Mingfeng, président de Cosco Shipping Europe, qui a assisté à cette cérémonie, «il existe un énorme potentiel de croissance pour le Maroc et nos clients au cours des prochaines années, car l’Afrique du Nord, et le Maroc en particulier seront un objectif clé pour la couverture mondiale de nos lignes maritimes».

Bien évidemment, l’impact de la crise actuelle en mer Rouge sur les activités de l’armateur chinois ne pouvait être occulté. Le360 a donc saisi cette occasion pour interpeller Lu Yuxin et Michael Duhamel sur cette question. «Cosco Shipping est frappé de la même sorte que les autres compagnies maritimes, par la crise actuelle en mer Rouge. Néanmoins on arrive à une stabilisation des taux de fret et des services et espérons un retour à la normale assez vite», soulignent-ils.

Deux futures liaisons vers Tanger Med et Agadir

Michael Duhamel reconnait que «toutes les compagnies maritimes ont été dans l’obligation d’augmenter leurs tarifs en raison des coûts opérationnels générés par les changements de rotation», mais il constate parallèlement actuellement «une réduction des tarifs depuis l’Asie vers l’Europe et la Méditerranée, qui devrait se poursuivre après le Nouvel An chinois».

Cosco Shipping Lines Morocco semble se diriger vers la création de nouvelles liaisons maritimes vers d’autres ports marocains, en dehors de celui de Casablanca, qui concentre la majorité de ses activités dans le Royaume. «Avec la nouvelle équipe de Cosco Shipping Lines Morocco, nous allons essayer de convaincre le Top management chinois d’investir davantage, d’ici fin 2024, dans de nouvelles lignes qui serviront les ports de Tanger Med et celui d’Agadir où il existe un important potentiel de transport de conteneurs frigorifiques de produits agricoles marocains, à travers notre filiale européenne Diamond Line», annonce-t-il.

Rappelons que Cosco Shipping Lines avait lancé, fin août de l’année dernière, une ligne maritime Turquie-Espagne-Maroc, qui relie les ports espagnols de Barcelone et Valence, ceux du Pirée et de Thessalonique en Grèce, les ports turcs de SafiPort, Gemlik, Aliaga et le port de Casablanca. La nouvelle ligne propose notamment une liaison express entre Casablanca et Valence, avec un temps de transit d’une journée, et se distingue par une connexion rapide, de seulement trois jours, entre Barcelone et Le Pirée, ainsi que par la large couverture des destinations, depuis ce port grec, vers l’Europe continentale, le Moyen-Orient et l’Extrême-Orient.