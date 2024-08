Province de Taroudant: voici l’état d’avancement des travaux de surélévation du barrage Mokhtar Soussi

Les travaux de surélévation du barrage Mokhtar Soussi, dans la province de Taroudant, avancent à grands pas. Le taux de réalisation de cette infrastructure hydrique se chiffre actuellement à 50%, selon le ministère de l’Équipement et de l’Eau.

Initié en mai 2021, ce projet de surélévation portera la hauteur du barrage de 52 à 100 mètres et permettra de multiplier par sept la capacité de rétention de l’ouvrage hydrique, qui passera ainsi de 40 à 281 millions de mètres cubes. Les équipes sur place travaillent d’arrache-pied pour accélérer le rythme des travaux, avec l’objectif de les clore avant la nouvelle échéance de novembre 2026, qui a été avancée par rapport à la date initialement prévue de mai 2027.

Aperçu des travaux de surélévation du barrage Mokhtar Soussi.

Ce projet d’envergure a nécessité un investissement total de près de 1,7 milliard de dirhams. Il a pour objectifs le renforcement et la sécurisation de l’approvisionnement en eau potable de la ville de Taroudant et les centres avoisinants, l’irrigation des terrains agricoles situés à l’aval, la recharge de la nappe de Souss et la protection contre l’inondation des zones situées à l’aval.