Province de Figuig: les travaux de construction du barrage Kheng Grou achevés à 39%

La construction du barrage Kheng Grou, situé dans la province de Figuig, dans la région de l’Oriental, avance à un rythme soutenu. Conformément au plan prévisionnel, les travaux ont atteint actuellement un taux de réalisation de 39%, selon le ministère de l’Équipement et de l’Eau.

La phase récente des travaux a inclus la réalisation des excavations et le début de pose de béton compacté au fond de l’oued Kheng Grou. Avec un budget alloué de 1,2 milliard de dirhams, ce barrage est destiné à devenir une infrastructure hydrique essentielle pour la région.

D’une capacité de stockage estimée à 1,07 milliard de mètres cubes, il devrait fournir des apports annuels d’environ 107 millions de mètres cubes d’eau. L’achèvement de ce projet est très attendu par les habitants et les agriculteurs locaux, qui bénéficieront directement des améliorations apportées à la gestion des ressources en eau de la région.

Le barrage Kheng Grou a pour objectif d’améliorer l’approvisionnement en eau potable de la région et d’en fournir pour l’irrigation des terres agricoles, permettant ainsi de recharger les nappes phréatiques, mais également d’offrir une protection fiable contre les inondations.

Ce projet d’infrastructure hydrique s’inscrit également dans une vision royale plus large de gestion durable des ressources en eau au niveau national. Confronté à des défis climatiques croissants, le Maroc mise, entre autres, sur des projets de ce type et de cette envergure pour assurer une gestion plus efficace et résiliente de ses ressources hydriques.