Lancement des travaux de construction de trois barrages à Assa-Zag

C’est parti pour la réalisation de trois barrages dans la province d’Assa-Zag dans la région de Guelmim-Oued Noun. Le lancement officiel des travaux de construction de ces infrastructures hydrauliques a été donné mercredi 24 juillet 2024 par Mohamed Najem Abhai, wali de la région de Guelmim-Oued Noun et Mbarka Bouaida, présidente du conseil de la région, ainsi que des élus et des personnalités civiles, dans le cadre des célébrations de la fête du Trône.

Ces barrages collinaires visent à mobiliser des réserves totales de plus de 11 millions de mètres cubes d’eau de pluie. Leur construction coûtera environ 391 millions de dirhams et mettra à contribution le ministère de l’Intérieur, celui de l’Équipement et de l’Eau, la région Guelmim-Oued Noun, ainsi que la direction générale des collectivités territoriales.

Le premier barrage est «Tarourast», situé dans la commune Touizgui. Il sera doté d’une capacité de 1,6 million de mètres cubes. Sa réalisation s’étalera sur 30 mois et coûtera 128 millions de dirhams.

Le deuxième barrage dont les travaux ont été lancés est «Bouljir». Il coûtera plus de 219 millions de dirhams et devra permettre de retenir des réserves d’eau de pluie pouvant atteindre 8,40 millions de mètres cubes. Il devrait être livré dans environ 36 mois. Quant au troisième barrage, il s’agit de «Aouina Lahna», dont la capacité atteindra 1 million de mètres cubes. Sa construction nécessitera 24 mois et 43 millions de dirhams.

À cette occasion, Mbarka Bouaida a déclaré pour Le360: «Nous avons un accord de partenariat avec les ministères de l’Intérieur, de l’Équipement et de l’Eau en vue de construire 10 barrages dans la région, avec une enveloppe financière de 851 millions de dirhams.»

Ces projets visent notamment à assurer de l’eau potable et d’irrigation, protéger Assa-Zag des inondations et renforcer les nappes phréatiques.