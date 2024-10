À Figuig, la récolte des dattes s’annonce prometteuse

Alors que le soleil d’automne recommence à poindre sur les palmeraies, l’odeur sucrée des dattes fraîchement récoltées flotte dans l’air. À Figuig, la récolte des dattes constitue un événement essentiel pour les habitants, car ces fruits constituent une source de revenu majeure pour la région. L’espoir d’une bonne récolte, malgré les pertes causées par les récentes intempéries, est palpable.

Au cœur de ces oasis, la variété «Boufeggous» est récoltée en premier, suivie de près par «Assyan», puis «Aziza» et «Fagous Gherass», comme l’explique Idriss Benmoumen, propriétaire d’une exploitation agricole à Ksar Ouled Slimane. «Le début de la récolte est prometteur. Nous avons une belle abondance cette année malgré les intempéries de septembre qui ont abîmé une partie des dattes», déclare-t-il.

Dans sa palmeraie, l’agriculture mêle tradition et modernité. Le procédé ancestral de couper les grappes de dattes à la main, puis de les descendre précautionneusement à l’aide d’une corde, est maintenu. Une fois récoltées, les dattes sont soigneusement placées dans des sacs ou des caisses, prêtes à être triées et nettoyées avant la commercialisation.

«En plus des variétés ‘Assyan’ et ‘Aziza’, nous produisons également des dattes comme la ‘Froukh Ntigent’ et la ‘Telazwakhte’, ainsi que des variétés emblématiques des oasis du Sahara, telles que le célèbre ‘Majhoul’, la ‘Najda’ et la ‘Khalt’», ajoute Abdeljalil Abdelkrim, un autre agriculteur de la région. Pour ce dernier, ces cultures prospèrent grâce aux efforts déployés dans le cadre du Plan Maroc Vert et de Génération Green, qui visent à améliorer les techniques agricoles et à moderniser la gestion des palmeraies.

En termes de chiffres, la récolte de cette année est particulièrement encourageante. «Les 1.600 hectares de palmeraies produiront 8.000 tonnes de dattes cette saison, dépassant ainsi les récoltes des années précédentes», estime Salih Serghini, directeur régional de l’agriculture à Figuig. «Nous avons de bonnes prévisions cette année. L’augmentation du volume de production entraînera une hausse des revenus pour les agriculteurs et créera plus d’opportunités d’emploi saisonnier», déclare le responsable agricole.

La récolte des dattes est une période cruciale pour l’économie locale à Figuig. Ces fruits représentent une source de revenu vitale pour de nombreuses familles et la saison de la récolte génère de nombreux emplois, non seulement dans la cueillette mais aussi dans le tri, le nettoyage et le conditionnement des dattes. Les dattes, véritable trésor de la région, continuent d’apporter leur contribution essentielle à l’essor économique de Figuig, tout en perpétuant une tradition ancestrale que les agriculteurs s’efforcent de préserver.