Oasis de Figuig: un trésor agricole et écologique mondial au cœur de l’Oriental

Connue pour sa riche histoire de résistance à la colonisation, l’oasis de Figuig fait partie aujourd’hui des 60 sites reconnus par l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) comme Systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial (SIPAM), grâce à leur apport inestimable à la biodiversité et à la durabilité.

Lors d’une cérémonie organisée le 12 juillet, le ministre de l’Agriculture, Mohammed Sadiki, a remis au président du conseil communal de Figuig, le trophée de reconnaissance SIPAM pour récompenser les efforts fournis pour faire rayonner le savoir-faire agricole marocain à l’échelle internationale.

L’oasis dispose aujourd’hui d’un plan de développement spécial. D’un montant global de 5,58 millions de dirhams, il porte notamment sur la préservation des ressources génétiques et la promotion de la biodiversité agricole locale, l’appui et la valorisation des produits agricoles locaux, la protection et la gestion durable des sols, la mobilisation et la gestion durable des ressources en eau, la culture et le patrimoine immatériel et la promotion de l’écotourisme et de l’artisanat.

Lire aussi : Depuis Figuig, Sadiki lance le programme national anti-sécheresse

Aujourd’hui, Figuig est l’oasis la plus importante de l’Oriental et compte parmi les plus prestigieuses au niveau national. Ce système n’a pu se maintenir en équilibre que grâce à la disponibilité des ressources en eau, à la maintenance d’un système d’irrigation fort ingénieux, bien adapté au site, et à la permanence d’une organisation communautaire, basée sur la solidarité, la discipline et la conscience collective.

Le système agricole du patrimoine mondial de Figuig se caractérise notamment par une diversité biologique agricole riche, des races locales de moutons, des variétés traditionnelles de palmier-dattier, une gestion collective des ressources en eau basée sur les droits coutumiers et un commerce florissant.